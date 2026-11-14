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न लकड़ी, न लोहे का सहारा... 30 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा होगा अनंत सिंह की बेटी का जयमाला स्टेज

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं. करीब 10 बीघे जमीन में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है. शादी का सबसे बड़ा आकर्षण 30 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा जयमाला स्टेज होगा.

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अनंत सिंह की बेटी की शादियों की जारी है तैयारियां. (Photo: Screengrabs)
अनंत सिंह की बेटी की शादियों की जारी है तैयारियां. (Photo: Screengrabs)

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. इस शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसी-ऐसी तैयारियां की जा रही हैं, जो लोगों को हैरान कर रही हैं. शादी में मेहमानों के स्वागत से लेकर पंडाल और जयमाला स्टेज तक, हर चीज को खास बनाने की कोशिश की जा रही है. करीब 10 बीघे जमीन में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है. वहीं, अब इस शादी के सबसे बड़े आकर्षण यानी जयमाला स्टेज की तैयारी भी शुरू हो गई है. इसकी ऊंचाई और लंबाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

आमतौर पर शादियों में जयमाला का स्टेज लकड़ी या लोहे के ढांचे से तैयार किया जाता है, लेकिन शिवांगी सिंह की शादी में ऐसा नहीं होने जा रहा है. यहां जयमाला के लिए करीब 30 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा भव्य मंच बनाया जा रहा है. इसकी चौड़ाई करीब 30 फीट रखी जा रही है. खास बात यह है कि स्टेज को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के अस्थायी ढांचे के बजाय ईंटों से पक्का चबूतरा तैयार किया जा रहा है.

अनंत सिंह अपने दामाद के साथ. (Photo: ITG)

सैकड़ों मेहमान एक साथ देख सकेंगे जयमाला
शादी में करीब 10 बीघे जमीन पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है. ऐसे में पंडाल में मौजूद मेहमानों को जयमाला की रस्म साफ दिखाई दे, इसके लिए स्टेज की ऊंचाई 30 फीट तक रखने की तैयारी है. इससे पीछे की तरफ मौजूद लोग भी इस खास पल को आसानी से देख सकेंगे.

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अनंत सिंह और उनकी बेटी. (Photo: ITG)

स्टेज के निर्माण में मजबूती का भी खास ख्याल रखा जा रहा है. जयमाला के दौरान मंच पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ईंटों से मजबूत चबूतरा बनाया जा रहा है. इसके लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी डाली जा रही है, ताकि आधार मजबूत रहे और शादी के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए.

शादी में एक से बढ़कर एक खास इंतजाम
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. 10 बीघे में फैला पंडाल, खास आकर्षण बनने जा रहा घोड़े का रथ और अब 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज इस आयोजन को चर्चा में बनाए हुए हैं. शादी में आने वाले मेहमानों के लिए हर व्यवस्था को खास बनाने की कोशिश की जा रही है. अब सबकी नजरें इस भव्य जयमाला स्टेज पर टिकी हैं, जहां से शिवांगी सिंह की जयमाला की रस्म का नजारा हजारों मेहमान देख सकेंगे.

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