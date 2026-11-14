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पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, अब विधानसभा की तरफ बढ़े... आखिर क्यों गुस्से में हैं लखनऊ के वकील?

लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया था. वकीलों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन वकील बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं.

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वकील बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं. (Photo: ITG)
वकील बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं. (Photo: ITG)

लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकील विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया था. 

लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के मद्देनजर पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की थी. बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन वकील बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं. वकील हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा तक की कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के सामने पहुंच गए हैं.

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि हापुड़ में हुई घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. दरअसल, वकीलों के साथ आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं असुरक्षा का भाव पैदा कर रही हैं. इसलिए वकील अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे हैं.

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नहीं हुआ फैसला तो होगी अधिवक्ता महापंचायत

वकीलों की मांग है कि सरकार उस ड्राफ्ट को वकीलों के सामने रखें और जल्द से जल्द अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को लागू करें. बीते दिनों कानपुर में हुए अधिवेशन के बाद आज यानी शनिवार को विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया. वकीलों का कहना है कि अगर आज इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की तरफ सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया तो फिर लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत रखी जाएगी.

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यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में कैसे कम हुए 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर? CM योगी ने बताई वजह 

लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिस तरह से दलित उत्पीड़न के लिए एससी एसटी एक्ट बना है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी एक्ट लागू किया जाए. उन्होंने कहा, 'वकील न्याय दिलाने का काम करता है जिसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है.'

पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा-व्यवस्था

हजरतगंज में वकीलों के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है. पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है. स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अराजकता ना होने पाए.

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