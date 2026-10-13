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Sabudana Khichdi: व्रत में रूखे-फीके आलू छोड़िए? हरी मिर्च और मूंगफली डालकर बनाएं साबूदाना की टेस्टी खिचड़ी, इस ट्रिक से बनेगी दानेदार

Sabudana Khichdi: अगर आप भी नवरात्रि पर व्रत रख रहे हैं तो हर बार की तरह इस बार भी सादे फलाहारी आलू मत खाएं बल्कि मूंगफली और हरी मिर्च डालकर साबूदाना की टेस्टी खिचड़ी बनाएं. ये बहुत ही टेस्टी बनती है और पेट को भी भरा रखती है.

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साबूदाना खिचड़ी (Photo: ITG)
साबूदाना खिचड़ी (Photo: ITG)

Sabudana Khichdi: नवरात्रि या किसी भी व्रत में जब भी कुछ हल्का, सेहतमंद और एनर्जेटिक खाने का मन करे, तो वही उबले आलू खाने के बजाय दानेदार साबूदाना खिचड़ी बनाएं. साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन स्रोत है, जो व्रत के दौरान शरीर को दिनभर ऊर्जावान बनाए रखता है. जब इसमें भुनी हुई मूंगफली का क्रंच, तीखी हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, सेंधा नमक और चटपटा नींबू का रस मिलाया जाता है तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है.

अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि खिचड़ी बनाते समय साबूदाना आपस में चिपक जाता है और चिपचिपा हो जाता है. लेकिन अगर आप साबूदाना भिगोने की सही ट्रिक और पकाने का सही तरीका अपनाएंगे, तो आपकी खिचड़ी का हर एक दाना मोती की तरह अलग-अलग और खिला-खिला बनेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

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1 कप साबूदाना (मध्यम आकार वाला)

1/2 कप मूंगफली (भुनी और छिलका उतरी हुई)

1 बड़ा उबला आलू (छोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)

2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

8-10 कढ़ी पत्ते

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

1 छोटा चम्मच सेंधा नमक (व्रत वाला नमक)

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच देसी घी या मूंगफली का तेल

बारीक कटा हरा धनिया

बनाने की शॉर्ट विधि:

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साबूदाना भिगोने का सीक्रेट हैक: साबूदाने को 2-3 बार साफ पानी से धो लें ताकि उसका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए. अब साबूदाने में उतना ही पानी डालें जितने में साबूदाना बस डूब जाए (पानी साबूदाने के स्तर से सिर्फ आधा इंच ऊपर होना चाहिए). इसे 4-5 घंटे या रातभर के लिए ढंककर रख दें. भिगोने के बाद दाने एकदम सॉफ्ट और सूखे-सूखे हो जाएंगे.

मूंगफली मिक्स करें (दूसरी मास्टर ट्रिक): भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में दरदरा पीस लें. अब भीगे हुए साबूदाने में यह दरदरा मूंगफली का पाउडर, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर हाथों से हल्के से मिक्स कर लें. (मूंगफली का पाउडर साबूदाने की नमी सोख लेता है जिससे खिचड़ी बिल्कुल नहीं चिपकेगी).

तड़का लगाएं: एक कड़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें. इसमें जीरा, कढ़ी पत्ता और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर चटकाएं. अब उबले आलू डालकर 1-2 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

खिचड़ी पकाएं: अब मूंगफली मिला हुआ साबूदाना कड़ाही में डालें. धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि साबूदाने के दाने पारदर्शी न दिखने लगें. (ज्यादा देर न पकाएं वरना साबूदाना कड़क हो जाएगा).

फिनिश करें: ऊपर से नींबू का रस और ताजा कटा हरा धनिया मिलाएं. गरमा-गरम खिली-खिली साबूदाना खिचड़ी तैयार है!

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