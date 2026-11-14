अमेरिका के अंडरकवर जासूस ने बताया.... ऐसे पता चलता है- कौन बोल रहा है झूठ?

जब भी किसी से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात में होती है कि क्या वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर लोगों के सामने कोई और छवि प्रस्तुत कर रहा है. लेकिन क्या किसी के झूठ बोलने का पता उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगाया जा सकता है? इस बात का जवाब दिया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की पूर्व अंडरकवर अधिकारी मिशेल रिग्बी असद ने, जो कई सालों तक मिडिल ईस्ट में अंडर कवर एजेंट बनकर रही हैं. उन्होंने बताया कि वो किस तरह से ये पता करते थे कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं.

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बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंट ने बताया कि इसके लिए किसी एक खास इशारे पर नजर रखने के बजाय व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में आने वाले बदलावों को समझना जरूरी है. लेकिन, उन्होंने एक बाद स्पष्ट कर दी कि झूठ पकड़ने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है. उन्होंने बताया कि किसी के झूठ बोलने का पता लगाने के लिए यह देखना काफी नहीं है कि वह आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है या नहीं. इसी तरह बार-बार हाथ-पैर हिलाना या बेचैनी दिखाना भी झूठ का पक्का संकेत नहीं है.

उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव सबसे अहम सुराग हो सकता है. इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि सामान्य परिस्थितियों में वह व्यक्ति कैसे बात करता है, कैसे बैठता है और उसके हाव-भाव कैसे रहते हैं. इसके बाद जब किसी संवेदनशील मुद्दे पर सवाल पूछा जाए, तो उसके व्यवहार में आने वाले बदलाव को समझना चाहिए.

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उदाहरण से बताया कैसे पकडा़ झूठ...

असद ने अपने करियर का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्हें एक अरब खुफिया अधिकारी का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. शक था कि वह अधिकारी सीआईए को जानकारी देने के साथ-साथ किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा है. असद ने पहले उसकी केस फाइल देखी और फिर कई घंटों तक उसका इंटरव्यू लिया. शुरुआत में उन्होंने सामान्य बातचीत की, ताकि यह समझ सकें कि आमतौर पर उसका व्यवहार कैसा रहता है.

इसके बाद उन्होंने अलग-अलग देशों के नाम लेने शुरू किए. वह उन देशों का जिक्र कर रही थीं, जिनके साथ उस अधिकारी के संपर्क होने की आशंका थी. लेकिन जैसे ही उन्होंने उस देश का नाम लिया, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा शक था, अधिकारी के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया. असद के मुताबिक, वह व्यक्ति सोफे पर सीधा बैठ गया. उसने अपने पीछे रखा तकिया निकाला और उसे गोल करके गले लगाने लगा. जब असद ने बातचीत का विषय बदल दिया, तो वह फिर सामान्य हो गया और तकिया वापस रख दिया.

कुछ मिनट बाद असद ने दोबारा उसी देश का नाम लिया. इस बार भी अधिकारी ने तकिया उठाकर उसे गले लगा लिया. असद ने बताया कि उस व्यक्ति को खुद भी एहसास नहीं था कि वह ऐसा कर रहा है. बाद में उन्हें पता चला कि उनका शक सही था. वह अधिकारी वाकई किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था.

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असद ने बताया कि उनके करियर का सबसे बड़ा सबक यह था कि किसी व्यक्ति की बातों के साथ-साथ उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका वह जिक्र नहीं करता. उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया, जिस पर डबल एजेंट होने का शक था. असद ने उसका करीब आठ घंटे तक इंटरव्यू लिया. लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि इस दौरान कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी.

करीब दो हफ्ते बाद जब उन्होंने इंटरव्यू के नोट्स दोबारा पढ़े, तो उन्हें एक अहम बात समझ आई. उस व्यक्ति ने पूरे इंटरव्यू में उस सरकार के खिलाफ एक भी बुरी बात नहीं कही थी, जिसके विरोध में काम करने का वह दिखावा कर रहा था. जबकि असल में वह गुप्त रूप से उसी सरकार के लिए काम कर रहा था. असद को एहसास हुआ कि इस मामले का सबसे बड़ा सुराग उस व्यक्ति की कही हुई बातें नहीं, बल्कि वे बातें थीं, जिन्हें उसने पूरी बातचीत के दौरान नहीं कहा.

उनके मुताबिक, किसी का झूठ पकड़ने के लिए उसकी आंखों, हाथों या चेहरे पर नजर टिकाकर रखना काफी नहीं है. असली संकेत उसके सामान्य व्यवहार में बदलाव, सवालों पर उसकी प्रतिक्रिया और बातचीत के दौरान उन बातों में छिपे हो सकते हैं, जिनसे वह लगातार बचता रहा.



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