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असम में नशे की 60 करोड़ की खेप जब्त, असम राइफल्स और DRI का बड़ा एक्शन

असम राइफल्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की संयुक्त टीम ने कछार जिले के बोरखोला इलाके में एक वाहन से WY टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है.

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वाहन से WY टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की गई है. (Photo: X/official_dgar)
वाहन से WY टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की गई है. (Photo: X/official_dgar)

असम में नशे के कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. असम राइफल्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस(DRI) सिलचर की संयुक्त टीम ने कछार जिले के बोरखोला इलाके में कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका. इस वाहन से WY टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की गई है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है. 

यह वाहन मिजोरम से असम आ रहा था. वाहन चालक ने असम राइफल्स और DRI की संयुक्त टीम की नजर से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन संयुक्त टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. काफी दूर तक पीछा करने के बाद डंपर को टीम ने रोका. तलाशी के दौरान टीम ने यह भारी बरामदगी की. नशीली दवाओं डंपर ट्रक की बॉडी के अंदर एक खास रूप से बनाए गए कैबिनेट में छिपाकर रखा गया था. 

यह भी पढ़ें: केरलम: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा! आरोपी के घर से 101 ग्राम MDMA और 3.6 लाख कैश बरामद

असम राइफल्स और DRI की संयुक्त टीम ने इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा है. मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. ड्रग्स की खेप किसने भेजी और यह किसे सप्लाई की जा रही थी, इन सभी पहलुओं से पुलिस जांच कर रही है. डंपर ट्रक को भी जब्त किया गया है. पकड़े गए व्यक्ति को DRI सिलचर के हवाले किया गया है. DRI की टीम अब उससे पूछताछ करेगी. साथ ही, नशीली दवाओं और डंपर ट्रक को भी DRI को सौंप दिया गया है. 

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शुक्रवार को असम राइफल्स ने नागालैंड के शमाटोर स्थित सुकिउर में 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ एक जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 70 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया था. इस दौरान नशीले पदार्थों, तंबाकू, गुटखा और शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई.

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