औरत की इच्छा, रिश्तों का छल और आस्था की उलझन, ऑस्कर तक पहुंची 'गोंधल' क्यों बेचैन करती है?

रात का अंधेरा है. गांव की पगडंडियों पर लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही है. कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं देवी के गीत गाए जा रहे हैं. गांव के लोग एक खास रस्म के लिए जुट रहे हैं. एक ऐसी परंपरा के लिए जिसे पीढ़ियों से निभाया जा रहा है लेकिन इसी एक रात में बहुत कुछ होना है. एक नई-नवेली दुल्हन अपनी शादी से खुश नहीं है. वह अपने पति से छुटकारा चाहती है, इसके लिए वो जो रास्ता चुनती है, वो प्रेम, स्वार्थ और धोखे से भरा है. इस खेल में कुछ लोग मोहरे बनते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं के हाथों इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लेते हैं, जिनका अंजाम किसी ने नहीं सोचा. यही है मराठी फिल्म 'गोंधल'. यहां असली उथल-पुथल किसी एक घर में नहीं, बल्कि इंसानी सोच और रिश्तों में भी मची है.

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संतोष दावखर की इस फिल्म में सुमन की शादी आनंद से हुई है. आनंद एक संपन्न परिवार से आता है, लेकिन सुमन इस शादी में खुश नहीं है. उसका प्रेमी सरजेराव है. सुमन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है. इसके लिए वह जो योजना बनाती है, वह धीरे-धीरे एक खतरनाक मोड़ लेती है. फिल्म की पूरी कहानी एक रात में घटती है. इस रात में कई किरदार हैं. सबके अपने मकसद हैं, अपने राज हैं और अपने हिसाब-किताब हैं. शुरुआत में आप सोचते हैं कि मामला एक प्रेम त्रिकोण का है. फिर लगता है कि यह किसी अपराध की कहानी है लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, समझ आता है कि यहां हर किरदार के पास कुछ छिपाने के लिए है. किसी को अपनी इज्जत बचानी है, किसी को अपनी हैसियत और किसी को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है.

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फिल्म देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सुमन पर जाता है. भारतीय सिनेमा में शादी से असंतुष्ट महिला का किरदार नया नहीं है लेकिन ऐसे किरदारों को अक्सर एक तय नजरिए से दिखाया जाता है. या तो महिला अपने पति और परिवार से परेशान होकर आजादी की लड़ाई लड़ रही होती है, या फिर उसे एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर की वजह से गलत ठहरा दिया जाता है. सुमन इन दोनों खांचों में फिट नहीं बैठती. वह अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती है, अपनी इच्छा से जीना भी इसलिए जोखिम उठाती है. पर उसका तरीका जायज नहीं है. वह लोगों की भावनाओं और कमजोरियों का इस्तेमाल करती है.

यही बात इस किरदार को दिलचस्प बनाती है. हम फिल्मों में अक्सर ऐसे पुरुष किरदार देखते हैं जो प्रेम, महत्वाकांक्षा या पैसे के लिए गलतियां करते हैं. उन्हें ग्रे शेड्स वाला किरदार कह दिया जाता है लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है तो उसके चरित्र पर बहस शुरू हो जाती है. सुमन के मामले में भी यही सवाल उठता है. क्या किसी महिला की इच्छा का सम्मान करने का मतलब उसके हर फैसले को सही मान लेना है? बिल्कुल नहीं. लेकिन उसकी गलतियों के आधार पर उसकी इच्छा को ही गलत ठहरा देना भी ठीक नहीं. सुमन के किरदार को समझने के लिए दोनों बातें एक साथ देखनी होंगी. यही वजह है कि वह फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में बनी रहती है.

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गोंधल फिल्म का एक सीन.

अब आते हैं फिल्म के नाम पर. गोंधल महाराष्ट्र की एक पुरानी लोक-परंपरा है. यह देवी की आराधना से जुड़ी रस्म है. शादी जैसे शुभ अवसरों पर परिवार अपनी कुलदेवी के सम्मान में इसका आयोजन करता है. गोंधली कलाकार देवी का आह्वान करते हैं. ढोल, झांझ, गीत और नाच-गाकर पूरी रात परफॉर्म करते हैं. इसमें धार्मिक कथाएं और लोक-प्रसंग भी शामिल होते हैं.परिवार की मान्यता होती है कि देवी के आशीर्वाद से नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखी रहेगा और घर की परेशानियां दूर होंगी. यह केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की लोक-स्मृति, सामुदायिक पहचान और धार्मिक विश्वास का हिस्सा है.

फिल्म इस परंपरा को सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि कहानी की धुरी बना देती है. यहां गोंधल का आयोजन जितना बाहर चल रहा है, उतना ही जरूरी उसके भीतर चल रहा इंसानी खेल है. परिवार देवी से मंगल की कामना कर रहा है, लेकिन वही लोग एक-दूसरे के लिए मुसीबत बन रहे हैं. कोई अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगा है, कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और कोई दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करने में लगा है. यही फिल्म के नाम का दूसरा अर्थ खोलता है. आम बोलचाल में गोंधल का मतलब उलझन, अव्यवस्था और हंगामे से भी जुड़ता है. फिल्म में यह शब्द दोनों अर्थों में मौजूद है. एक तरफ महाराष्ट्र की जीवंत धार्मिक परंपरा है, दूसरी तरफ इंसानी रिश्तों में मची उथल-पुथल.

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मुझे फिल्म का यह विचार सबसे दिलचस्प लगा कि जरूरी नहीं कि धार्मिक आस्था और इंसान का व्यवहार एक-दूसरे के अनुरूप ही हो. कोई व्यक्ति देवी के सामने घंटों पूजा कर सकता है, लेकिन अपने निजी जीवन में दूसरे के साथ अन्याय भी कर सकता है. वह परंपराओं का पालन कर सकता है, लेकिन अपने रिश्तों में ईमानदार हो, यह जरूरी नहीं. इसका मतलब यह नहीं कि आस्था गलत है. सवाल यह है कि क्या हम आस्था को अपने व्यवहार की जिम्मेदारी से बचने का माध्यम बना लेते हैं? देवी के सामने सिर झुकाना आसान है, लेकिन अपने स्वार्थ और गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल. फिल्म इसी अंतर को कहानी के भीतर रखती है.

फिल्म की शुरुआत में निर्देशक संतोष दावखर ने करीब 25 मिनट का लंबा सिंगल टेक शॉट रखा है. मतलब कैमरा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किरदारों के साथ चलता है, गांव दिखाता है और बिना सामान्य कट के हमें कहानी की दुनिया में ले जाता है. अब 25 मिनट तक कैमरा लगातार चलता रहे और दर्शक की दिलचस्पी बनी रहे, यह आसान काम नहीं है. इस शॉट में गांव के लोग, उनके घर, रिश्ते और सामाजिक हैसियत सब धीरे-धीरे सामने आते हैं. यह तरीका आपको कहानी सुनाने के बजाय उस गांव में पहुंचा देता है. हालांकि कुछ दर्शकों को इसकी धीमी गति खल सकती है, लेकिन फिल्म के माहौल को समझने के लिए यह एक्सपेरिमेंट काम करता है.

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गोंधल फिल्म का एक सीन.

फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में सिनेमैटोग्राफी को रखना होगा. अमलेंदु चौधरी का कैमरा ग्रामीण महाराष्ट्र की रात को बेहद खूबसूरती से पकड़ता है. फिल्म में अंधेरा बहुत है, लेकिन यह ऐसा अंधेरा नहीं जिसमें दर्शक को कुछ दिखाई ही न दे. लालटेन, मशालों और आग की रोशनी का इस्तेमाल जिस तरह किया गया है, उससे दृश्य जीवंत बनते हैं. चेहरे, दीवारें, गलियां और रस्म में शामिल कलाकार सब अपनी जगह स्पष्ट नजर आते हैं. रोशनी और छाया का खेल फिल्म के रहस्य को भी बढ़ाता है. कई बार ऐसा लगता है कि कैमरा सिर्फ घटना रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि उस रात के तनाव को भी महसूस करा रहा है.

खासकर गोंधल के दौरान मशालों और आग के बीच कलाकारों की परफॉर्मेंस देखने लायक हैं. एक तरफ रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान और धार्मिक रस्में है, दूसरी तरफ आसपास फैला अंधेरा. बाहर रोशनी है, लेकिन लोगों के निजी जीवन में अंधेरा पसरा है. कैमरा इस विचार को बिना डायलॉग के भी असरदार तरीके से दिखाता है. लंबे शॉट्स का इस्तेमाल भी फिल्म को एक अलग अनुभव देता है. कुल मिलाकर यह फिल्म की बड़ी ताकत है.

फिल्म का संगीत दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा ने दिया है. यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि उन्होंने महाराष्ट्र की एक विशिष्ट लोक-परंपरा पर बनी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया. यहां गाने अचानक आकर कहानी को रोकते नहीं हैं. लोकधुनें, देवी के आह्वान और ढोल की थाप फिल्म की दुनिया का हिस्सा हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ढोल और लोकसंगीत यहां सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाली आवाजें नहीं हैं. वे कहानी की गति के साथ चलते हैं. जब रस्म चल रही होती है, संगीत उत्सव का अहसास कराता है, लेकिन जैसे-जैसे निजी रिश्तों के राज खुलते हैं, वही आवाजें एक बेचैनी पैदा करने लगती हैं. ढोल की लगातार थाप और रातभर चलती परफॉर्मेंस दर्शक को याद दिलाती रहती है कि कहानी एक सीमित समय में घट रही है.

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इशिता देशमुख ने सुमन के किरदार में जिस तरह की परतें दिखाई हैं, वह ध्यान खींचता है. उन्हें एक ही समय में प्रेम करने वाली, महत्वाकांक्षी, असंतुष्ट और चालाक महिला को निभाना है. उनके चेहरे के भाव और संवादों में कई बार वह आत्मविश्वास दिखाई देता है, जो सुमन के इरादों को समझने में मदद करता है. वह अपने किरदार को केवल भावुक महिला नहीं बनातीं. उनकी सुमन में एक तरह की दृढ़ता है, लेकिन उसके साथ स्वार्थ भी है. यही संतुलन अभिनय को दिलचस्प बनाता है.

गोंधल फिल्म

किशोर कदम का भीवाबा के रूप में काम फिल्म को जमीन देता है. उनके किरदार के जरिए दर्शक लोक परंपरा और गांव की दुनिया में प्रवेश करता है. वह बिना किसी नाटकीयता के एक ऐसे बुजुर्ग का प्रभाव पैदा करते हैं, जो इस परंपरा को जीता है. योगेश सोहोनी आनंद के किरदार में शुरुआत की नरमी और आगे आने वाले बदलावों को संभालते हैं. निशाद भोइर का सरजेराव भी कहानी में जरूरी तनाव पैदा करता है. फिल्म की दुनिया किसी एक मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द नहीं बनी. यहां गांव का हर व्यक्ति उस माहौल और कहानी का हिस्सा है. कलाकारों का सहज अभिनय इस दुनिया को बनावटी होने से बचाता है.

अब एक बड़ा सवाल. आखिर 'गोंधल' को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री क्यों चुना गया? 99वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2027 के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति ने 33 फिल्मों में से इसका चुनाव किया. मेरे हिसाब से इसके चुनाव की सबसे बड़ी वजह इसकी सांस्कृतिक जड़ें और सिनेमाई प्रयोग हैं. यह किसी बड़े स्टार या महानगर की चमक-दमक वाली कहानी नहीं है. यह महाराष्ट्र के एक गांव और वहां की ऐसी परंपरा को दुनिया के सामने रखती है, जिसके बारे में बहुत से अंतरराष्ट्रीय दर्शक शायद जानते भी न हों लेकिन इसके सवाल बिल्कुल वैश्विक हैं. प्रेम, विवाह, महिला की इच्छा, लालच, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपराध. ये किसी एक भाषा या देश के मुद्दे नहीं हैं. फिल्म का लंबा सिंगल टेक, सिनेमैटोग्राफी और इलैयाराजा का संगीत भी इसे एक अलग पहचान देते हैं यानी कहानी स्थानीय है, लेकिन इसके भीतर के संघर्ष दुनिया के किसी भी दर्शक को समझ आ सकते हैं.

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हां, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं. कुछ जगह इसकी गति धीमी पड़ती है. कुछ किरदारों को और विस्तार दिया जा सकता था. सुमन के मन में चल रही उथल-पुथल को और गहराई से समझने का मौका था. कुछ मोड़ और ज्यादा स्वाभाविक तरीके से सामने आते तो उनका असर बढ़ सकता था. लेकिन हर फिल्म का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितने ट्विस्ट दिए या कितनी तेजी से कहानी सुनाई. 'गोंधल' की अपनी दुनिया है और उसे बनाने में निर्देशक की मेहनत साफ दिखाई देती है.

आखिर में लौटते हैं फिल्म के नाम पर. गोंधल की रस्म का उद्देश्य देवी का आशीर्वाद लेकर नए जीवन की शुरुआत को शुभ बनाना है. लेकिन फिल्म में उसी रात लोगों के भीतर छिपे इरादे सामने आते हैं. कोई अपने प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए और कोई अपनी सत्ता के लिए. यहां कोई पूरी तरह सही नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं. सुमन के फैसलों से असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छा को समझे बिना उसे खारिज करना भी आसान रास्ता होगा. यही फिल्म की सबसे दिलचस्प बात है.

हमारे समाज में परंपराएं अक्सर रिश्तों को जोड़ने, परिवार को एकजुट रखने और जीवन को शुभ बनाने के लिए निभाई जाती हैं लेकिन परंपरा निभाने वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते कितने ईमानदार हैं और वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है. 'गोंधल' इसी फर्क को सामने लाती है.

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