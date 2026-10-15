scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Perfect Kheer: न मावा, न कंडेंस्ड मिल्क! केवल दूध और चावल से 15 मिनट में बनाएं गाढ़ी और रबड़ीदार खीर

How to Make Perfect Kheer: अगर आप भी नवरात्रि पर माता को भोग लगाने और कन्या पूजन के लिए बाजार की मिठाई लाने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर पर बिलकुल बाजार जैसी टेस्टी और गाढ़ी खीर बनाने की ट्रिक बता रहे हैं.

Advertisement
X
घर पर बनाएं खीर (Photo: ITG)
घर पर बनाएं खीर (Photo: ITG)

नवरात्रि में कन्या पूजन पर देवी मां के भोग और छोटी कन्याओं के लिए चावल की खीर का विशेष महत्व होता है. अक्सर लोग समय बचाने के लिए बाजार से मिठाइयां लाते हैं, लेकिन जो मिठास और शुद्धता घर की बनी खीर में होती है, वह कहीं नहीं मिलती. कई बार घर पर खीर बनाते समय दूध पतला रह जाता है या चावल अलग तैरते हैं.

अगर आप बासमती टुकड़ा चावल को थोड़े से घी में भूनकर धीमी आंच पर मलाई खुरचते हुए पकाएं, तो खीर बिना मावा के भी एकदम गाढ़ी और रबड़ी जैसी बनती है. आइए जानते हैं इसे झटपट बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Guava Pickle
आम-नींबू छोड़िए, दरदरी सौंफ डालकर बनाएं कच्चे अमरूद का चटपटा अचार
how to clean grease of chimney
किचन की पुरानी चिमनी को इस चीज से करें साफ, लगेगी बिल्कुल नई
hair oil for winter brides
शादी से पहले लंबे करने हैं बाल? लगाएं ये तेल, मिलेगी दोगुनी ग्रोथ
Rice Water For Plants (Photo: ITG)
इन 7 पौधों में डाल दें चावल का पानी, दोगुनी तेजी से होगी ग्रोथ!
Nita Ambani And Mona Mehta Navratri Celebrations (Photo: Instagram/@tamannat_ )
नवरात्रि में नीता अंबानी छाईं, समधन मोना मेहता संग दिखा गुजराती रंग

1.5 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप छोटे बासमती चावल (20 मिनट भीगे हुए)

3/4 कप चीनी

1 बड़ा चम्मच देसी घी

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

थोड़े से केसर के धागे और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता)

बनाने की विधि:

पैन में 1 चम्मच घी गर्म करें और भीगे हुए चावलों को 1 मिनट धीमी आंच पर हल्का भून लें.

भारी तले के बर्तन में 1.5 लीटर दूध उबालें. उबाल आते ही भुने हुए चावल डालें और धीमी आंच पर 20 मिनट तक पकने दें.

दूध उबलने पर कड़ाही के किनारों की मलाई खुरचकर वापस खीर में मिलाते रहें. पके हुए थोड़े से चावलों को मैश करके वापस डालें ताकि खीर तुरंत गाढ़ी हो जाए.

Advertisement

चावल पूरी तरह गल जाने पर ही चीनी, केसर वाला दूध और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. 5 मिनट और पकाएं.

अंत में इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद कर दें. तैयार गाढ़ी और मलाईदार खीर कन्या पूजन में पूरियों के साथ परोसें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'टिकटों के बंटवारे के समय PDA कहां चला गया', CM योगी का सपा पर तीखा हमला |
    Dahi Shimla Mirch Recipe: बेसन-दही से बनाएं टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, मिनटों में होगी तैयार! |
    FASTag और पार्किंग का खेल! दिल्ली एयरपोर्ट पर ये क्या हो रहा था? NHAI ने लगाई फटकार |
    'मैं गायब नहीं', लखनऊ के शिवा शर्मा केस में आरोपी श्रद्धा दुबे का वीडियो आया सामने |
    Lucky Plants For Home: खिंचा चला आएगा पैसा, घर की इन दिशाओं में लगा लें ये चमत्कारी पौधे |
    काले बादल, ठंडी हवाएं और बूंदाबादी... दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, भारी बारिश-ओले गिरने का अलर्ट |
    धर्म बदलने के साथ आरक्षण खत्म, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
    छतरपुर में पर्ची निकालकर इलाज करने वाले बाबा पैर के पास सांप देखते ही हुए बेहोश, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती |
    जर्मनी में नाबालिग लड़की के साथ रोबोट ने कर दी छेड़छाड़, जर्मनी में अजब मामला |
    West Indies से हार के बाद भड़के Shreyas Iyer, बताया कहां हुई टीम इंडिया से चूक
    Advertisement