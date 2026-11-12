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छठ पूजा के लिए तालाब में डाला 10 हजार लीटर गंगाजल, टैंकर से लाया गया भागीरथी का जल, बर्धमान में होगा लेजर शो

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में छठ पूजा की तैयारी के लिए एक अनोखा इंतजाम किया गया है. यहां टैंकर से भागीरथी नदी का 10 हजार लीटर गंगाजल लाकर तालाब में डाला गया. इसी तालाब में छठ पूजा की रस्में निभाई जाएंगी. आयोजन में इस बार लेजर शो भी होगा.

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टैंकर से तालाब में डाला गंगाजल. (Photo: ITG)
टैंकर से तालाब में डाला गंगाजल. (Photo: ITG)

छठ पूजा को लेकर कहीं नदी के किनारे सफाई चल रही है, तो कहीं तालाबों को पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है. लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान में छठ पूजा की तैयारी का एक अलग ही तरीका देखने को मिला. यहां एक तालाब को पूजा के लिए तैयार करने के लिए उसमें 10 हजार लीटर गंगाजल भरा गया. इसके लिए बाकायदा टैंकर मंगाया गया. टैंकर में जल भरा गया और फिर उसे तालाब में डाल दिया गया. यह पानी गंगा नदी की धारा भागीरथी से लाया गया था.

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले का है. बर्दवान शहर के लोको आमबागान इलाके में एक तालाब है. यह वार्ड नंबर 6 में आता है. इसी तालाब में इस बार छठ पूजा की रस्में निभाई जानी हैं. तालाब की हालत ठीक नहीं थी. उसमें काफी कचरा जमा हो गया था. ऐसे में छठ पूजा करने आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती थी. छठ पूजा कमिटी के प्रतिनिधि सुधीररंजन साव उर्फ जग्गू के मुताबिक, तालाब का हाल ही में नवीनीकरण कराया गया है. इसके बाद इसे पूजा के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई गई.

bardhaman 10000 litres ganga water poured into pond for chhath puja

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इसी तैयारी के तहत मंगलवार रात एक टैंकर से 10 हजार लीटर पानी लाया गया. यह पानी पूर्वी बर्धमान के कालना अनुमंडल में धात्रीग्राम के पास भागीरथी नदी से भरा गया था. इसके बाद टैंकर को आमबागान लाया गया और पूरा जल तालाब में डाल दिया गया. कमेटी के प्रतिनिधि सुधीर रंजन साव ने बताया कि इस तालाब को छठ पूजा के लिए तैयार करने के मकसद से पहली बार गंगा नदी का जल इस्तेमाल किया गया है.

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पूजा के लिए अलग से भी लाया गया गंगाजल

तालाब में 10 हजार लीटर गंगाजल डालने के अलावा पूजा-पाठ के लिए भी अलग से गंगाजल लाया गया है. इसे एक अलग पात्र में रखा गया है, ताकि पूजा के दौरान चढ़ावे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके. 

bardhaman 10000 litres ganga water poured into pond for chhath puja

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी, महाराष्ट्र से चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, बिहार-UP जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

दरअसल, छठ पूजा में पानी और घाट की सफाई का खास ध्यान रखा जाता है. व्रती इसी पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं. इसलिए आमबागान में तालाब को तैयार करने के लिए यह इंतजाम किया गया है. कमेटी का कहना है कि यह इंतजाम छठ पूजा के लिए तालाब को तैयार करने के मकसद से किया गया है.

छठ पूजा में होगा लेजर शो, मंत्री करेंगी उद्घाटन

आमबागान में इस बार छठ पूजा के दौरान लेजर शो भी कराया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि बर्धमान में छठ पूजा के मौके पर पहली बार इस तरह का लेजर शो आयोजित किया जा रहा है. पूरे इलाके को सजाया जा रहा है. पूजा की तैयारियां चल रही हैं और आयोजन को खास बनाने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री और बर्धमान दक्षिण की विधायक मौमिता बिस्वास मिश्रा इस छठ पूजा समारोह का उद्घाटन करेंगी. छठ पूजा कमेटी ने स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है.

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