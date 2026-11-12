रफी की गजलें और रविशंकर का सितार, लंदन में राजीव गांधी-सोनिया के वो दिन

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love चर्चा में बनी हुई है. इस किताब में ऐसे कई किस्से हैं, जिन पर विवाद भी हो रहा है जबकि कुछ किस्से ऐसे भी हैं, जो आपको भावुक कर देते हैं. राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात से लेकर पहले बच्चे को खोने का गम इनमें शामिल है. इसी किताब में सोनिया बताती हैं कि राजीव गांधी ने उन्हें शादी से पहले से ही भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना शुरू कर दिया था.

और पढ़ें

सोनिया गांधी किताब में बताती हैं कि लंदन में साथ बिताए उन दिनों में राजीव ने उन्हें भारतीय संगीत, सिनेमा और कला की दुनिया से परिचित कराया. मोहम्मद रफी की गजलों से लेकर पंडित रविशंकर का सितार और सत्यजीत रे की मशहूर फिल्में इन सभी के बारे में राजीव गांधी ने ही उन्हें पहली बार बताया और ये सब सोनिया के लिए भारत को करीब से जानने का जरिया बन गए थे.

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा Belonging: A Journey of Love में राजीव के साथ बिताए उन निजी पलों को याद किया है, जो उनकी जिंदगी के राजनीतिक सफर से बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने किताब में राजीव के उन शौकों का जिक्र किया है, जो पढ़ाई-लिखाई से आगे उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे. राजीव को फोटोग्राफी, संगीत और सिनेमा में खास दिलचस्पी थी.

Advertisement

सोनिया लिखती हैं कि फोटोग्राफी का शौक उन्हें अपने पिता से मिला था. खाली वक्त में दोनों लंदन की इम्पीरियल लेबोरेटरी जाया करते थे. वहां राजीव खूब फोटो खींचते थे. तस्वीरें खींचने से लेकर उन्हें अपने हाथों से तैयार करने तक इस शौक में राजीव की गहरी दिलचस्पी थी.

किताब में वह बताती हैं कि राजीव गांधी को संगीत से भी खास लगाव था. वह अपने लिए, अपनी मां और दोस्तों के लिए रिकॉर्ड खरीदने के लिए पैसे बचाकर रखते थे. सोनिया याद करती हैं कि दोनों कभी-कभी लंदन की एचएमवी रिकॉर्ड शॉप जाया करते थे. वहां घंटों अलग-अलग तरह का संगीत सुनते, रिकॉर्ड्स तलाशते और आखिर में खुद को सिर्फ एक-एक रिकॉर्ड खरीदने तक सीमित रखते थे.

राजीव की संगीत की पसंद काफी डाइवर्स थी. उन्हें जैज और पॉप के साथ-साथ पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत भी पसंद था. उन्होंने सोनिया को जैज के अलावा भारतीय संगीत की अलग-अलग विधाओं से भी परिचित कराया. राजीव ने उन्हें तोहफे में मोहम्मद रफी की गजलों का एक रिकॉर्ड दिया था. इसके अलावा उन्होंने सितार वादक पंडित रविशंकर का संगीत भी सोनिया को सुनाया. इस तरह संगीत के जरिए सोनिया धीरे-धीरे भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को समझने लगी थीं.

सिनेमा भी राजीव के लिए सोनिया को भारत से जोड़ने का एक अहम जरिया था. वह उन्हें भारतीय जीवन और समाज के अलग-अलग रंग दिखाने वाली फिल्में देखने ले जाते थे. इनमें मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की फिल्म Shakespeare Wallah और महान फिल्मकार सत्यजीत रे की मशहूर अपु ट्रिलॉजी शामिल थीं. इस ट्रिलॉजी में पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार जैसी फिल्में हैं.

Advertisement

सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं, राजीव मुझे मर्चेंट आइवरी की फिल्म Shakespeare Wallah और सत्यजीत रे की ट्रिलॉजी दिखाने ले गए थे. इन फिल्मों ने मेरे लिए भारतीय जीवन के अलग-अलग रंगों को देखने की एक छोटी-सी खिड़की खोल दी थी.

दरअसल, Belonging: A Journey of Love सिर्फ सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन या गांधी परिवार के साथ उनके सफर का दस्तावेज नहीं है. यह किताब उनके निजी जीवन के उन पहलुओं को भी सामने लाती है, जो आमतौर पर सार्वजनिक चर्चाओं से दूर रहे हैं. राजीव के साथ लंदन में बिताए दिन, संगीत और फिल्मों से उनका परिचय और भारत को धीरे-धीरे समझने का अनुभव इस किताब को एक अलग नजरिया देते हैं. इसमें राजनीति से परे सोनिया गांधी की जिंदगी और उनके रिश्तों की कुछ अनकही झलकियां मिलती हैं. सोनिया गांधी की यह आत्मकथा 10 नवंबर को लॉन्च हुई थी.

---- समाप्त ----