मुंबई के वडाला स्टेशन पर भोजपुरी गानों को लेकर विवाद, उद्धव गुट की शिवसेना ने जताई आपत्ति

मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्टेशन पर तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर यात्रियों ने आपत्ति जताई है. वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी इस मामले में विरोध दर्ज कराया है.

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पार्टी की पार्षद माधुरी मांजरेकर ने आरोप लगाया है कि रेलवे स्टेशन पर तेज आवाज में भोजपुरी गाने बजने से आम यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है. उन्होंने रेलवे प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

माधुरी मांजरेकर ने इस संबंध में वडाला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने स्टेशन पर तेज आवाज में गाने बजाए जाने पर सवाल उठाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन आम यात्रियों की सुविधा के लिए होते हैं और वहां इस तरह तेज आवाज में गाने बजाकर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने रेलवे प्रशासन से तत्काल इस व्यवस्था को रोकने की अपील की है.

मांजरेकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में गाने बजाकर यात्रियों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रेलवे प्रशासन को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जरूरी कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस मुद्दे पर कड़ा विरोध किया जाएगा. इस शिकायत के बाद वडाला स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाए जाने का मामला चर्चा में आ गया है.

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छठ पूजा के लिए स्टेशनों पर बज रहे भोजपुरी गाने

दरअसल, रविवार को छठ पूजा है. इसके मद्देनजर मुंबई के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं. इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) जैसे स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों से छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. रेलवे प्रशासन के मुताबिक, छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

हालांकि, वडाला स्टेशन समेत मुंबई के कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों पर तेज आवाज में गाने बजाए जाने को लेकर यात्रियों की परेशानी की शिकायतें सामने आई हैं. बताया गया है कि CSMT और सेंट्रल रेलवे के दूसरे स्टेशनों पर भी भोजपुरी गाने रुक-रुककर बजाए जा रहे हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि त्योहार के मौके पर यात्रियों के लिए की गई इस व्यवस्था में ध्वनि की तीव्रता और आम लोगों की सुविधा का ध्यान किस तरह रखा जा रहा है.

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर हो रही है व्यवस्था

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छठ पूजा के मौके पर कुछ स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाने के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. इसका मकसद त्योहार के दौरान विशेष ट्रेनों और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए छठ पूजा से जुड़ा माहौल तैयार करना है.

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हालांकि, तेज आवाज में गाने बजाने से यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर शिकायतें सामने आई हैं. फिलहाल इस मामले में शिवसेना (UBT) की पार्षद माधुरी मांजरेकर ने रेलवे प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.



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