रेत, दरिया, पहाड़... हर जगह दौड़ेगी ये गाड़ी! KTM ने पेश की दो सीटों वाली दमदार मशीन

आस्ट्रिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी KTM दुनिया भर में अपने दमदार बाइक्स के लिए मशहूर है. लेकिन अब कंपनी ने के एडवेंचर व्हीकल डिविजन KTM X-Bow ने अपने नए ऑफ-रोड व्हीकल Arrow से पर्दा उठा दिया है. यह कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि दो लोगों के बैठने वाली एक खास ऑफ-रोड मशीन है. जिसे डकार रैली में हिस्सा लेने वाले ड्राइवरों के एक्सपीरिएंस के आधार पर तैयार किया गया है. बॉडी टाइप के हिसाब से इसे यूटिलिटी टेरेन व्हीकल या यूटिलिटी टास्क व्हीकल यानी UTV कहा जाता है. कंपनी 17 नवंबर से इसकी बुकिंग शुरू करेगी.

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KTM X-Bow के मालिक और बेल्जियम के रैली ड्राइवर गिलाउम डी मेवियस ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. उन्होंने 2024 डकार रैली में दूसरा स्थान हासिल किया था. उनकी G Rally Team ने इस गाड़ी को तैयार करने और टेस्ट करने में अहम भूमिका निभाई है. इस टीम की शुरुआत 2018 में हुई थी और अब इसे KTM X-Bow लैब टीम के नाम से जाना जाता है. डच रैली-रेड ड्राइवर पक क्लासेन ने भी बतौर टेस्ट ड्राइवर इसके डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है.



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KTM Arrow एक साइड-बाय-साइड ऑफ-रोडर है. इसका मतलब है कि इसमें दो लोग एक-दूसरे के बगल में बैठ सकते हैं. कंपनी ने इसे खास तौर पर मुश्किल रास्तों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों और ऑफ-रोड एडवेंचर को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

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KTM Arrow को शुरुआत में ब्लैक लिमिटेड एडिशन के साथ बाजार में उतारा जाएगा. Photo: Ktm.com

500 यूनिट ही बनाएगी कंपनी, क्या है कीमत

KTM Arrow को शुरुआत में ब्लैक लिमिटेड एडिशन के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इस खास एडिशन की दुनियाभर में सिर्फ 500 यूनिट बनाई जाएंगी. इसकी शुरुआती कीमत 98,600 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 92.4 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, इसके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मॉडल की शुरुआती कीमत 59,800 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 56.04 लाख रुपये होगी. कंपनी के डीलर नेटवर्क और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 17 नवंबर से इसकी बुकिंग शुरू होगी. ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 2027 के आखिरी महीनों में मिलने की उम्मीद है.

कैसा है KTM Arrow का डिजाइन

KTM Arrow के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 3,700 मिमी, चौड़ाई 1,950 मिमी और ऊंचाई 1,800 मिमी है. इसका व्हीलबेस 2,900 मिमी का है. साइज में यह बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन काफी दमदार नजर आता है. इसके फ्रंट में पतली और एंगल्ड हेडलाइट्स के साथ ऑरेंज लाइट्स दी गई हैं. सामने की तरफ रेक्टेंगुलर ग्रिल और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है, जो खराब रास्तों पर गाड़ी के निचले हिस्से को बचाने में मदद करेगी.



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साइड प्रोफाइल की बात करें तो 430 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस वाले इस यूटीवी में 15 इंच के व्हील दिए गए हैं, जिन पर खास ऑफ-रोड टायर लगाए गए हैं. दरवाजों पर ARROW की बैजिंग और पिलर पर KTM X-BOW के स्टिकर मिलते हैं. इसके बड़े सस्पेंशन स्प्रिंग्स भी पहियों के पीछे से साफ नजर आते हैं.

केबिन में मिलेंगे रेसिंग कार जैसे फीचर्स

KTM Arrow का केबिन पूरी तरह से क्लोज है. इसके इंटीरियर में ब्लैक और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है. केबिन को रेसिंग कार जैसा लुक देने के लिए पैसेंजर ग्रैब हैंडल और फैब्रिक डोर पुल्स दिए गए हैं. इसमें Sabelt की सीटें और हार्नेस सिस्टम मिलता है, जो तेज रफ्तार और खराब रास्तों पर बैठने वालों को अपनी जगह पर सुरक्षित रखने में मदद करेगा. डैशबोर्ड पर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10 इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी गई है.

KTM Arrow के केबिन में रेसिंग कारों वाले फीचर्स दिए गए हैं. Photo: Ktm.com

वहीं, ब्लैक लिमिटेड एडिशन में एयर कंडीशनिंग और हाइड्रोलिक फ्लाई-ऑफ हैंडब्रेक जैसे एक्सट्रा फीचर्स भी मिलेंगे. यह हैंडब्रेक खास तौर पर रैली और मोटरस्पोर्ट ड्राइविंग के दौरान काम आता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

KTM Arrow का इंजन भी बेहद दमदार है. कंपनी ने इसमें फॉक्सवैगन ग्रुप का 2.0 लीटर, चार सिलेंडर वाला डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया है. यह EA888 इंजन है, जिसे 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जिससे गाड़ी को चारों पहियों को अलग-अलग पावर मिलती है.

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इसके स्टैंडर्ड वर्जन में 280 एचपी की पावर मिलेगी. वहीं, लॉन्च के समय पेश किए गए ब्लैक लिमिटेड एडिशन में इंजन की ताकत बढ़ाकर 330 एचपी कर दी गई है. वजन की बात करें तो स्टैंडर्ड मॉडल का ड्राई वेट 999 किलोग्राम है, जबकि ब्लैक लिमिटेड एडिशन तकरीबन 1,100 किलोग्राम वजनी है.



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ऑफ-रोडिंग के दौरान गाड़ी का सस्पेंशन सबसे अहम भूमिका निभाता है. KTM ने Arrow में क्रोम-मोली स्टील चेसिस का इस्तेमाल किया है, जिसे केटीएम कंपोनेंट्स ने तैयार किया है. इससे पहले इस चेसिस का इस्तेमाल KTM के डकार रैली प्रोग्राम में भी किया जा चुका है. इसमें चारों पहियों पर डबल विशबोन सस्पेंशन दिया गया है.

इसके शॉक एब्जॉर्बर KW Reiger के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं. कंपनी का टार्गेट इसमें 600 मिमी से ज्यादा सस्पेंशन ट्रैवल देना है. इसके अलावा आगे और पीछे दोनों तरफ लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल दिए गए हैं. इनकी मदद से फिसलन भरी और ढीली मिट्टी वाले सरफेस पर गाड़ी की पकड़ बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

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