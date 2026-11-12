Pneumonia : प्रदूषण और सर्दी के साथ लौटा निमोनिया, लगातार हो रही खांसी को हल्के में न लें

देश के कई इलाकों में अब हल्की ठंड होने लगी है. प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है. इसी के साथ निमोनिया भी लौट आया है. अस्पतालों में इस बीमारी के केस बढ़ने लगे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी शुरुआत में बिल्कुल मामूली खांसी जैसी लगती है, लेकिन ध्यान न दिया जाए तो हालत बिगाड़ सकती है. खासतौर पर अगर बच्चे को लगातार खांसी हो रही है तो इसको हल्के में न लें.

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प्रदूषण के साथ ठंड बनी मुसीबत

धुआं और प्रदूषण के बारीक कण सांस की नलियों को नुकसान पहुंचाते हैं. प्रदूषित हवा उन इम्यून सेल्स को भी कमजोर कर देती है जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. इससे कई मामलों में साधारण वायरल संक्रमण निमोनिया में बदल जाता है. दिवाली के बाद हर साल यही पैटर्न देखने को मिलता है. आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट और रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ अक्षय बुधराजा बताते हैं कि इस समय ओपीडी में निमोनिया की शिकायत वाले बच्चे आ रहे हैं. हालांकि अभी हल्के लक्षण वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से ज्यादा केस आने की आशंका है.

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किन्हें है सबसे ज्यादा खतरा?

डॉ. अक्षय बुधराजा बताते हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले ,डायबिटीज, अस्थमा या दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है. लेकिन गर्भवती महिलाओं को भी रिस्क होता है. इस मौसम में इन लोगों को खास सावाधानी बरतने की जरूरत है. अगर किसी को तीन दिन से ज्यादा खांसी बनी हुई है. रात को सोते समय शरीर से सीटी बजने जैसी आवाज आ रही है और सांस लेने में परेशानी है तो इसको हल्के में न लें.

घरेलू नुस्खों में न उलझें

सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोग निमोनिया के लक्षणों को मामूली परेशानी समझकर घर पर ही अदरक की चाय, भाप और पुरानी बची हुई एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं. ये नुस्खे सेहत को और भी खराब कर सकते हैं. ऐसे में इनके फेर में न फंसे और डॉक्टरों से सलाह लें.

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बचाव के लिए क्या करें

बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी चेक करें और बहुत ज्यादा स्मॉग वाले दिन सुबह की सैर छोड़ दें, क्योंकि प्रदूषण सुबह के समय सबसे ज्यादा होता है, एक अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क ढीले कपड़े वाले मास्क से कहीं ज्यादा सुरक्षा देता है.



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