मिलिए हिमाचल के 'मिलेट मैन' से... 30 साल से पारंपरिक अनाज बचाने में जुटे हैं, बनाया 40 तरह का बीज बैंक

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: हिमाचल प्रदेश के 'मिलेट मैन्' के नाम से मशहूर पद्मश्री नेक राम शर्मा पिछले करीब तीन दशकों से पारंपरिक अनाज और देसी बीजों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं. उन्होंने नौ-अनाज खेती को बढ़ावा देने के साथ 40 तरह के अनाज का बीज बैंक तैयार किया है. इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के दूसरे दिन 12 नवंबर को 'नौ-अनाज खेती' सत्र में डॉ. नेक राम शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए.

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उनका मानना है कि ज्यादा पैदावार के चक्कर में हम अपने पारंपरिक अनाज और खेती की असली ताकत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं. खेती में ज्यादा पैदावार देने वाले नए बीजों और आधुनिक तरीकों के बीच पारंपरिक अनाज कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं. कभी गांवों के घरों में जिन अनाजों का भंडार हुआ करता था, आज उनकी जगह गेहूं, चावल और मक्का जैसी कुछ प्रमुख फसलों ने ले ली है. लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसान डॉ. नेक राम शर्मा ने इन पारंपरिक अनाजों को बचाने का बीड़ा उठाया है.

पिछले करीब तीन दशकों से वह देसी बीजों को सहेजने, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि कैसे पारंपरिक अनाज न सिर्फ हमारी खेती और मिट्टी के लिए अहम हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्हें बचाकर रखना जरूरी है.

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जंगल और मिट्टी बचाने से शुरू हुआ सफर

डॉ. नेक राम शर्मा ने बताया कि उनके इस सफर की शुरुआत मिलेट्स से नहीं, बल्कि अपने गांव के जंगल और मिट्टी को बचाने की चिंता से हुई थी. उनके गांव में करीब 250 हेक्टेयर का जंगल था. वहां आग लगने और जरूरत से ज्यादा पशु चराने (ओवरग्रेजिंग) के कारण जंगल और मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा था. दिल्ली में आईआईटी से जुड़े एक कोर्स के दौरान उन्हें पता चला कि हिमाचल की मिट्टी बहकर नीचे जा रही है. इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को जंगल बचाने के लिए जागरूक करना शुरू किया.

इसी प्रयास के दौरान उनका रुझान प्राकृतिक खेती और फिर पारंपरिक अनाजों की ओर बढ़ा. उन्होंने बताया कि उनके दादाजी के समय घरों में मिलेट्स के बड़े-बड़े डिब्बे भरे रहते थे. लेकिन धीरे-धीरे ज्यादा पैदावार देने वाले गेहूं, मक्का और धान के नए बीजों का चलन बढ़ा और पारंपरिक अनाज पीछे छूटते चले गए.

दादा की बात ने मिलेट्स बचाने की राह दिखाई

डॉ. शर्मा ने बातचीत के दौरान अपने दादाजी की एक बात का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब नए बीजों का चलन बढ़ा तो उनके दादाजी को चिंता होने लगी थी कि कहीं पारंपरिक अनाज पूरी तरह खत्म न हो जाएं. उनके दादाजी इन अनाजों को अकाल और मुश्किल समय के लिए संभालकर रखते थे. यहीं से डॉ. शर्मा ने पारंपरिक अनाजों के संरक्षण पर गंभीरता से काम करना शुरू किया. उनके मुताबिक, मिलेट्स की एक बड़ी खासियत यह है कि इनके बीज लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. कई पारंपरिक किस्मों को करीब 50-60 साल तक संभालकर रखने की क्षमता होती है. इनमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता भी कम होती है.

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क्या है नौ-अनाज खेती का तरीका?

डॉ. नेक राम शर्मा ने नौ-अनाज खेती की पारंपरिक प्रणाली पर भी बात की. इसमें एक ही खेत में नौ तरह के अनाज उगाए जाते हैं. उनका मानना है कि अलग-अलग फसलों को एक साथ उगाने से खेती में विविधता बनी रहती है. इससे सिंचाई की जरूरत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में अलग-अलग अनाजों और उनके रंगों का भी खास महत्व रहा है. नौ-अनाज का संबंध नवग्रह पूजा से भी जोड़ा जाता है, जिसमें अलग-अलग रंगों के अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन आधुनिक खानपान में चावल, गेहूं और सफेद आटे की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण कई पारंपरिक अनाज और उनके रंग हमारी थाली से गायब होते जा रहे हैं.

40 तरह के अनाज का बीज बैंक बनाया

पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए डॉ. शर्मा ने 40 तरह के अनाज का बीज बैंक तैयार किया है. इसके अलावा उन्होंने 1,000 से ज्यादा किसानों को जोड़कर बीज संरक्षण की मुहिम चलाई है. वह स्थानीय और स्वदेशी बीजों को तैयार कर छह राज्यों के 10,000 से ज्यादा किसानों तक मुफ्त में पहुंचा चुके हैं. उनका प्रयास सिर्फ बीजों को इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है. वह दूसरे किसानों को भी पारंपरिक अनाज उगाने और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. इसी काम के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

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मिट्टी और जंगल बचाना सम्मान से ज्यादा जरूरी

सत्र के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पद्मश्री मिलने के बाद क्या उन्हें लगता है कि उनके काम को सही पहचान मिली है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी प्रमाणपत्र या सम्मान के लिए काम नहीं किया. उनके लिए असली उपलब्धि वह जंगल है जिसे बचाने में उन्होंने योगदान दिया और वे पारंपरिक अनाज हैं जिन्हें खत्म होने से बचाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि उनके लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है कि आने वाली पीढ़ियों तक ये बीज और अनाज पहुंच सकें. उनका मानना है कि खेती को सिर्फ ज्यादा पैदावार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मिट्टी, जंगल, पारंपरिक बीज और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी उतना ही जरूरी है.

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