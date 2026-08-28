scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NEET पेपर लीक के बाद NTA में बड़ा फेरबदल, 2 नए निदेशक और संयुक्त निदेशक नियुक्त

नीट पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में दो नए निदेशक और एक संयुक्त निदेशक नियुक्त किए हैं. सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए चार-स्तरीय पेपर चेकिंग प्रक्रिया लागू करने और विशेषज्ञों को बदलने जैसा कदम भी उठाया है. इसके साथ ही नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बनाई गई है.

Advertisement
X
NTA में सुधार के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. (Photo: India Today)
NTA में सुधार के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. (Photo: India Today)

NEET पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर विवादों से घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में केंद्र सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है. कार्मिक मंत्रालय ने एजेंसी में दो नए निदेशकों और एक संयुक्त निदेशक की नियुक्ति की है.

IAS अधिकारी प्रसन्न वेंकटेश वीभी और IPS अधिकारी रवि कुमार सिंह को NTA में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है. जबकि 2016 बैच के IRS-कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज अधिकारी अमित सामदरिया को संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है.

मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, तीनों अधिकारियों को आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर अपना पदभार ग्रहण करना होगा. ऐसा न करने पर 'सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम' से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

अल्ताफ के पिता आज भी हैं आलू व‍िक्रेता, बेटा बनेगा डॉक्टर
आलू बेचने वाले लड़के ने 8वीं बार में न‍िकाला NEET, बनेगा डॉक्टर
CJP
CJP का 5 सितंबर को दिल्ली में युवा मार्च का ऐलान
NEET PG 2026 admit card to be released today by NBEMS: Check direct link at natboard.edu.in (Image: PTI)
NEET PG एडमिट कार्ड की डेट बदली, अब कल जारी होंगे हॉल टिकट
Gang leader Sanjay Dubey arrested (Photo: Screengrab)
फेक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट: कम अंक वालों का MBBS में एडमिशन
neet suicide case
'अगले जन्म में डॉक्टर बनूंगा', NEET में कम नंबर आने पर छात्र ने दी जान

परीक्षा प्रणाली में सुधार का खाका

हाल ही में सरकार ने NTA की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का ऐलान किया था. इसके तहत चार-स्तरीय पेपर चेकिंग प्रक्रिया लागू करना, 600 विशेषज्ञों को हटाना और नए डोमेन स्पेशलिस्ट को शामिल करना जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं.

नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स ने मांगे सुझाव

Advertisement

इसके साथ ही, भारत सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. ये टास्क फोर्स परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने, एडवांस टेक्नीक का इस्तेमाल करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों की मेंटल डेवलपमेंट को सुरक्षित रखने के उपायों पर काम कर रही है.

टास्क फोर्स का मकसद देश में एक मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी और भविष्य के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली का निर्माण करना है. इसके लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं.

टास्क फोर्स ने छात्र और परीक्षा अभ्यर्थी, अभिभावक और शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं, विषय विशेषज्ञ और तकनीक पेशेवर के साथ-साथ उद्योग जगत और नागरिक समाज संगठन से सुझाव मांगे हैं.

देश की परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ और मजबूत बनाने के हितधारक 13 सितंबर 2026 तक, वेबसाइट-https://examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर अपने सुझाव दे सकते हैं. इन सुझावों के आधार पर ही टास्क फोर्स अपनी फाइनल रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    GST केस निपटाने के लिए 1.50 करोड़ की डिमांड, 40 लाख में सौदा, CBI ने CGST के एडिशनल कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया |
    नेपाल बाढ़ में 320 भारतीय लापता, 400 चीन में फंसे.. सरकार ने दिया लेटेस्ट अपडेट |
    सुपरस्टार बनने की राह पर ऋतिक रोशन का बेटा, लॉन्च किया पहला गाना, भावुक हुईं मां सुजैन, पिता की गर्लफ्रेंड ने बढ़ाया जोश |
    आंगन में कदम रखते ही धंसी जमीन, 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी युवती |
    नेपाल का त्रिशूली गांव कीचड-मलबे के ढेर में हुआ तब्दील, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    रेकी, मर्डर और लोकेशन भेजने का दावा, अंकित बालियान हत्याकांड में आया CCTV वाला खौफनाक ट्विस्ट |
    33 छक्के, 44 चौके और 493 रन... DPL में पप्पू यादव के बेटे ने मचाया तहलका, पर टीम प्लेऑफ से बाहर |
    BMC में मेयर की पोस्ट पर तकरार, शिंदे सेना का दावा- पहले BJP, फिर हमें मिलना था पद |
    छोटा भाई बहन को लेने गया था, पीछे सब खत्म... दमोह में बेटे की मौत के बाद माता-पिता भी ट्रेन के आगे कूदे, त्योहार के दिन उजड़ा परिवार |
    बारिश से बहन को बचाया, कुत्ते को भी भगाया... रक्षाबंधन पर नन्हे भाई का वीडियो वायरल
    Advertisement