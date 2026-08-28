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How to Make Oregano: घर में सस्ते में बना लें पास्ता-पिज्जा में डालने वाला महंगा ऑरिगेनो, बाजार से खरीदने की नहीं होगी जरूरत

How to Make Oregano: पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड या सैंडविच का असली इटैलियन स्वाद उसके ऊपर छिड़के जाने वाले ऑरिगेनो की वजह से आता है. लेकिन बाजार इसकी छोटी सी कांच की शीशी 150 से 250 रुपये में मिलती है. ऐसे में यहां हम आपको घर में कम पैसे में महंगा ऑरिगेनो बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर में ऑरिगेनो कैसे बनाएं (Photo: ITG)
घर में ऑरिगेनो कैसे बनाएं (Photo: ITG)

How to Make Oregano: पिज्जा और पास्ता के जबरदस्त टेस्ट की असली जान खुशबूदार ऑरिगेनो होता है. यही वजह है कि बाहर से जब भी कोई पिज्जा खरीदता है तो ऑरिगेनो के पाउच ज्यादा मांग लेता है. घर पर भी लोग इसे इकट्ठा करके रखते हैं तो सैंडविच या मैगी में डालकर खाते हैं. वहीं, बाजार में इसकी छोटी सी शीशी भी कम से कम 200 से 300 रुपये में मिलता है. अगर आप भी हर बार महंगा पिज्जा सीजनिंग खरीदने से बचना चाहते हैं तो आप मात्र 5 से 10 रुपये के खर्च में घर पर ही बाजार जैसा खुशबूदार और एकदम शुद्ध ऑरिगेनो तैयार कर सकते हैं. यहां हम आपको इसे घर पर ही बनाने का तरीका बता रहे हैं.

ऑरिगेनो असल में अजवाइन के पौधे की प्रजाति की पत्तियों से बनता है. आइए जानते हैं इसे तवे या माइक्रोवेव की मदद से मिनटों में बनाने और लंबे समय तक स्टोर करने का आसान तरीका.

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ताजे अजवाइन के पत्ते या मरुआ के पत्ते - 2 से 3 कप

चिली फ्लेक्स - 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल, इटैलियन सीजनिंग टच के लिए)

गार्लिक पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

नमक - 1 चुटकी

बनाने का तरीका 

सबसे पहले ताजी अजवाइन की पत्तियों को पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लें ताकि मिट्टी निकल जाए. इसके बाद पत्तियों को किसी सूती कपड़े पर फैलाकर 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि उनका सारा बाहरी पानी पूरी तरह सूख जाए.

पत्तियां सुखाने के 2 आसान तरीके:

तवे पर सुखाएं: एक भारी तले का तवा या कड़ाही धीमी आंच पर गरम करें. उस पर सूखी पत्तियां डालें और बिल्कुल धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक चलाएं. पत्तियां धीरे-धीरे अपना मॉइश्चर छोड़ेंगी और कड़क होने लगेंगी. (ध्यान रखें कि पत्तियां जलनी या काली नहीं पड़नी चाहिए, उनका हरा रंग बना रहना चाहिए).

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माइक्रोवेव में सुखाएं: पत्तियों को माइक्रोवेव-सेफ प्लेट पर फैलाएं और 30-30 सेकंड के अंतराल पर 1.5 से 2 मिनट तक माइक्रोवेव करें जब तक कि वे हाथ से मसलने लायक क्रिस्पी न हो जाएं.

हाथों से क्रश करें (Flakes बनाने की ट्रिक): जब पत्तियां पूरी तरह ठंडी और खस्ता हो जाएं, तो उन्हें मिक्सी में पीसने के बजाय दोनों हथेलियों के बीच रखकर हल्का सा रगड़ें या क्रश करें. मिक्सी में पीसने से यह पाउडर बन जाएगा, जबकि हाथों से मसलने पर एकदम मार्केट जैसे ऑरिगेनो फ्लेक्स तैयार होंगे.

सीजनिंग टच दें: क्रश की हुई ऑरिगेनो पत्तियों में 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें.

स्टोर करें: तैयार ऑरिगेनो को किसी पूरी तरह से सूखी कांच की शीशी या एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें. यह 6 महीने से 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता और इसकी सोंधी खुशबू बरकरार रहती है.

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