'भूख लग रही है खाना चाहिए...' IRCTC ने बताया- ट्रेन में कब नहीं मिलता खाना?

भारतीय रेलवे ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों की ट्रेन में ही खाने-पीने की व्यवस्था करता है. लेकिन, कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में खाने-पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है. हाल ही में आईआरसीटीसी ने ट्रेन में खाना ना मिलने की एक शिकायत पर जवाब देते हुए बताया है कि ट्रेन में खाने को लेकर क्या नियम है. दरअसल, एक यात्री ने ट्विटर पर आईआरसीटीसी को टैग करते हुए शिकायत की थी कि उन्हें भूख लग रही है और ट्रेन में खाने का इंतजाम नहीं है. इस पर आईआरसीटी से बताया कि कब ट्रेन में खाना नहीं मिलता है.

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हाल ही में अब्दुल रोमान नाम के एक यूजर ने ट्वीट कर बताया कि 17605 नंबर की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उनका कोच नंबर बी-3 है. साथ ही उन्होंने बताया कि भूखे हैं और आईआरसीटीसी से खाना उपलब्ध करवाने की मांग की. इस पर आईआरसीटीसी ने रिप्लाई किया और बताया कि पेंट्री कार सर्विस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करती. ऐसे यात्रियों की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है.

इसके साथ आईआरसीटीसी ने बताया कि इस स्थिति में रूट में आने वाले स्टेशन की स्टॉल से ही कुछ लेना होगा. ऐसे में अगर आप भी रात की जर्नी कर रहे हैं तो खाने का इंतजाम पहले से रखें या आपको स्टेशन से खाना खरीदकर ही खाना होगा.

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कितने रुपये मिलती है थाली?

रेलवे की ओर से मेल, एक्सप्रेस, हमसफर, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, वंदेभारत, तेजस ट्रेनों के लिए अलग अलग रेट तय किए हैं. इसमें मेल, एक्सप्रेस और हमसफर ट्रेनों में एक ही रेट है और इनका मेन्यू ही अधिकतर ट्रेनों में फॉलो होता है.

अगर थाली की रेट की बात करें तो थाली की रेट 80 रुपये है और अगर आप ये स्टेशन पर खरीदते हैं तो ये 70 रुपये की मिलेगी. इसके अलावा वेट बिरयानी की रेट 80 रुपये है और स्टेशन पर रेट 70 रुपये है. नॉन वेज में एग करी वाली थाली के रेट 90 रुपये है जबकि चिकन करी वाली थाली के रेट 130 रुपये हैं.

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