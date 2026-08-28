भारत के 'घी' पर दुनिया को भरोसा! ये दो देसी ब्रांड वर्ल्ड बटर रैंकिंग के टॉप 10 में हुए शामिल

भारत का देसी घी अब दुनिया के मशहूर डेयरी उत्पादों के बीच भी अपनी पहचान बना रहा है. फूड से जुड़ी रैंकिंग जारी करने वाले प्लेटफॉर्म टेस्टएटलस (TasteAtlas) ने दुनिया के सबसे बेहतरीन और मशहूर बटर की ​रैंकिंग जारी की है. इसमें भारत के दो घी प्रोडक्ट्स को जगह मिली है. गिरऑर्गेनिक का ए2 गिर काउ घी (GirOrganic’s A2 Gir Cow Ghee) और अमूल का प्योर घी (Amul’s Pure Ghee) इस रैंकिंग में 6ठें स्थान पर हैं.

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टेस्टएटलस ने यह रैंकिंग सोशल मीडिया पर शेयर की है. प्लेटफॉर्म के मुताबिक, किसी बटर या घी को रैंकिंग देने और लिस्ट में शामिल करते समय उसकी गुणवत्ता, उसे बनाने का तरीका, उसकी खास पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है.

भारत के दो घी ने बनाई जगह

भारत की ओर से गिरऑर्गेनिक का ए2 गिर काउ घी (GirOrganic’s A2 Gir Cow Ghee) इस लिस्ट में शामिल हुआ है. यह गिर नस्ल की गाय के दूध से तैयार किए जाने वाले घी के तौर पर बाजार में पेश किया जाता है. कंपनी इसे पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया घी बताती है.

दूसरा भारतीय प्रोडक्ट अमूल का प्योर घी (Amul’s Pure Ghee) है. अमूल भारत का जाना-पहचाना डेयरी ब्रांड है और इसका घी देशभर में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है. अमूल के खुशबूदार और दानेदार घी को पारंपरिक भारतीय घी की खासियतों से जोड़ा जाता है.

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किस आधार पर तैयार हुई रैंकिंग?

टेस्टएटलस के मुताबिक, इस सूची में ऐसे उत्पादों को जगह दी गई है जिन्हें गुणवत्ता, बनाने की कला और खास पहचान के लिहाज से बेहतर माना जाता है. वहीं, 'आइकॉनिक' यानी मशहूर उत्पादों के लिए उनके इतिहास, दुनिया में पहचान और सांस्कृतिक महत्व को भी देखा गया है. टेस्टएटलस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ उत्पाद सिर्फ बेहतरीन होते हैं, जबकि कुछ बेहतरीन होने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान भी बना लेते हैं. इसी आधार पर प्लेटफॉर्म ने दुनिया के बेहतरीन और मशहूर बटर की सूची साझा की है.

ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बटर भी शामिल

टेस्टएटलस की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पेपे साया का साल्टेड कल्चर्ड बटर (Pepe Saya’s Salted Cultures Butter) और वेस्टर्न स्टार का ओरिजिनल साल्टेड बटर (Western Star’s Original Salted Butter) शामिल हैं. बेल्जियम से एलएंडएल प्लाकेट का बूर फ्ल्यूर डी सेल (L&L Plaquette’s Beurre Fleur de Sel) और कार्ल्सबर्ग का बूर द'आर्देन एओपी डू (Carlsbourg’s Beurre d’Ardenne AOP Doux) लिस्ट में हैं. डेनमार्क के आब्यब्रो मेयेरी का गामेल्डाग्स कैरनेट स्मोर (Aabybro Mejeri’s Gammeldags Kærnet Smør) और लुरपाक का स्लाइटली साल्टेड बटर (Lurpak’s Slightly Salted Butter) भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं.

फ्रांस और इंग्लैंड के मशहूर बटर भी लिस्ट में

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इंग्लैंड से फेन फार्म डेयरी का बंगाय बटर (Fen Farm Dairy’s Bungay Butter) और कंट्री लाइफ का अनसाल्टेड बटर (Country Life’s Unsalted Butter) इस लिस्ट का हिस्सा हैं. फ्रांस से मैसन बोर्डियर का ले बूर बोर्डियर साले 4 प्रतिशत (Maison Bordier’s Le Beurre Bordier Salé 4%) और एशिरे का बूर डी'एशिरे एओपी शारांत-पोइतू डेमी-सेल (Échiré’s Beurre d’Échiré AOP Charentes-Poitou Demi-Sel) शामिल हैं.

आयरलैंड, इटली और न्यूजीलैंड की मौजूदगी

आयरलैंड से साल्टरॉक डेयरी का फार्महाउस कल्चर्ड बटर विद वेक्सफोर्ड सी सॉल्ट (Saltrock Dairy’s Farmhouse Cultured Butter with Wexford Sea Salt) और केरिगोल्ड का प्योर आयरिश साल्टेड बटर (Kerrygold’s Pure Irish Salted Butter) चुना गया है. इटली से बेप्पिनो ओच्चेली का बूरो ओच्चेली (Beppino Occelli’s Burro Occelli) और प्रीआल्पी का बूरो प्रीआल्पी क्लासिको (Prealpi’s Burro Prealpi Classico) लिस्ट में हैं. न्यूजीलैंड से लुईस रोड क्रीमरी का प्रीमियम सी सॉल्ट क्रिस्टल्स बटर (Lewis Road Creamery’s Premium Sea Salt Crystals Butter) और एंकर बटर (Anchor Butter) को जगह मिली है.

नॉर्वे, स्पेन और अमेरिकी प्रोडक्ट भी शामिल

नॉर्वे से रोरोसमेयेरीएट का ओकोलॉजिश्क रोरोस स्मोर 2% हावसाल्ट (Rørosmeieriet’s Økologisk Røros Smør 2% Havsalt) और टीने का टीने मेयेरीस्मोर (Tine’s Tine Meierismør) सूची में शामिल हैं. स्पेन से ऐरास मोनिज का मंतेकिया चांटादा (Airas Moniz’s Mantequilla Chantada) और कादी का मंतेगा कादी डीओपी (Cadí’s Mantega Cadí DOP) को चुना गया है. अमेरिका से एनिमल फार्म क्रीमरी का कल्चर्ड बटर (Animal Farm Creamery’s Cultured Butter) और लैंड ओ’लेक्स का साल्टेड बटर (Land O’Lakes’ Salted Butter) भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

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भारतीय घी के लिए क्यों खास है यह रैंकिंग?

भारत में घी सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि पारंपरिक खान-पान का अहम हिस्सा रहा है. खाना बनाने से लेकर कई पारंपरिक व्यंजनों तक में इसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में दुनिया के मशहूर बटर की सूची में दो भारतीय घी प्रोडक्ट्स का शामिल होना भारतीय डेयरी उत्पादों की वैश्विक पहचान के लिहाज से अहम माना जा सकता है.

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