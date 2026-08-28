बनिहाल में जवानों की कलाई पर राखी, कश्मीरी बहनों ने दिया अपनापन का संदेश

जब एक तरफ पूरा देश त्योहार मना रहा होता है, दूसरी तरफ हमारे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं. रक्षाबंधन पर जहां घरों में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं देश की सुरक्षा में लगे कई जवान इस खास दिन पर भी अपने घर नहीं लौट पाते. क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके लिए किसी भी त्योहार से बड़ी है.

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इसी बीच जम्मू-कश्मीर के बनिहाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो रक्षाबंधन के मायने को और गहरा करती हैं. बनिहाल में स्थानीय कश्मीरी लड़कियों ने भारतीय सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी. सामने आए वीडियो क्लिप में कई युवतियां जवानों को राखी बांधती और उन्हें मिठाइयां खिलाती नजर आ रही हैं. इनमें कुछ लड़कियां हिजाब में भी दिखाई दे रही हैं.

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वहीं, सेना की वर्दी में इस खास पल का हिस्सा बनकर जवानों के चेहरे भी खिल उठे. इन तस्वीरों में नागरिकों का उन जवानों के प्रति सम्मान और अपनापन दिखा, जो अपने घर-परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर त्योहार मनाते हैं. रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, साथ ही भाई अपनी बहनों की आजीवन सुरक्षा करने का वचन देते हैं. ठीक उसी तरह सरहद पर तैनात जवानों ने भी राखियां बंधवाकर देश की सुरक्षा करने का वादा किया.

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#WATCH | Banihal, J&K: Local Kashmiri girls tie rakhis to Army jawans on Raksha Bandhan. pic.twitter.com/P661TuExvd — ANI (@ANI) August 28, 2026

रक्षाबंधन पर बनिहाल की ये तस्वीरें एक खूबसूरत संदेश देती हैं. ये जवान भले ही अपने परिवार से दूर हों, लेकिन देश का हर नागरिक उनकी लंबी उम्र की कामना करती है. संवेदनशील इलाकों में खतरे के बीच डटे इन जवानों की कलाई पर बंधी राखी इन जवानों के प्रति भरोसे, सम्मान और अपनेपन की निशानी हैं.

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