'अगली बार वोट मांगने से पहले ठीक होगी जलभराव की समस्या, नहीं भरेगा पानी', अमित शाह का अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ा वादा

गुजरात के अहमदाबाद के बोपल, घुमा, आंबली और शेला इलाकों में जुलाई महीने में हुई भारी बारिश से लोगों के घरों और सोसायटियों में पानी भर गया था. इस समस्या को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी. अब केंद्रीय गृहमंत्री और गांधीनगर के सांसद अमित शाह ने इन इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगली बार जब वे वोट मांगने आएंगे, उससे पहले यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी.



उन्होंने कहा कि अब चाहे 30 इंच बारिश भी क्यों न हो जाए, सोसायटियों में पानी नहीं भरेगा. इसी के साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नगर निगम की योजना में कमी रही है.

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रक्षाबंधन के त्योहार पर गुजरात आए अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान एक खास लोक दरबार का आयोजन किया. इसमें बोपल, घुमा, आंबली और शेला जैसे इलाकों के लोग और सोसायटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.



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दरअसल जुलाई में हुई तेज बारिश के कारण इन नए इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया था. पीने के पानी की दिक्कत भी हुई थी और गंदे पानी की निकासी की लाइनों का पानी उल्टा घरों में आने लगा था. उस समय अमित शाह गुजरात में नहीं थे, इसलिए वे लोगों का हाल जानने नहीं आ सके थे. इसी वजह से उन्होंने इस बार खास तौर पर यह लोक दरबार रखा और लोगों की परेशानी सीधे सुनी.

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बैठक में मौजूद लोगों ने बताया कि पिछले 50 साल में कभी भी एक साथ 21 इंच बारिश दर्ज नहीं हुई थी. इतनी ज्यादा बारिश होने से अहमदाबाद नगर निगम की मौजूदा व्यवस्था नाकाफी साबित हुई.



अमित शाह ने साफ कहा कि इस समस्या के लिए मेयर या नगर आयुक्त नहीं बल्कि वे खुद सांसद होने के नाते जिम्मेदारी लेते हैं और इसका पक्का हल निकालेंगे. उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि देश की बड़ी समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी तो उन्हें मिली है, लेकिन साथ ही यह भी उनका काम है कि लोगों के इलाके में पानी न भरे.

उन्होंने आगे कहा कि इस बार जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए अब 21 इंच नहीं बल्कि 30 इंच बारिश झेलने लायक व्यवस्था बनाई जाएगी. अगर आगे और ज्यादा बारिश हुई तो उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा.



उन्होंने सभी सोसायटियों के चेयरमैन से कहा कि वे अपनी शिकायतें लिखित में भेजें ताकि हर समस्या को दूर किया जा सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के रहते जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

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