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Kachori Capital of India: भारत के इस शहर को कहा जाता है 'कचौड़ी कैपिटल', सुबह होते ही दुकानों पर लग जाती है लंबी लाइन

अगर आप कचौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो राजस्थान का भरतपुर शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए. इसे भारत का 'कचौड़ी कैपिटल' कहा जाता है. यहां दाल, प्याज, आलू और कढ़ी कचौड़ी का अनोखा स्वाद सुबह-सुबह हजारों लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. आइए जानते हैं कि क्यों इस शहर को कचौड़ी की राजधानी कहते हैं.

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राजस्थान के एक शहर में कचौड़ी खूब बिकती है. (PHOTO:AI)
राजस्थान के एक शहर में कचौड़ी खूब बिकती है. (PHOTO:AI)

Kachori Capital of India: भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे गरमा-गरम कचौड़ी पसंद न हो. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग से भरी कचौड़ी का स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. देश के अलग-अलग राज्यों में इसकी कई किस्में मिलती हैं. कहीं दाल कचौड़ी मशहूर है, तो कहीं प्याज कचौड़ी, आलू कचौड़ी या खस्ता कचौड़ी लोगों की पहली पसंद होती है.

सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक, कचौड़ी भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है, जिसकी पहचान ही कचौड़ी के नाम से बन गई है? यहां हर सुबह पुरानी गलियों में गर्म तेल में छनती कचौड़ियों की खुशबू फैल जाती है और दुकानों के बाहर स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दूर से आए पर्यटकों की भीड़ लग जाती है.

कई दशकों से चली आ रही यह पारंपरिक रेसिपी और अनोखे स्वाद ने इस शहर को पूरे देश में अलग पहचान दिलाई है. यही वजह है कि इसे भारत का कचौड़ी कैपिटल कहा जाता है. आइए जानते हैं आखिर कौन-सा है यह शहर और क्यों यहां की कचौड़ी इतनी खास मानी जाती है.

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भारत का कचौड़ी कैपिटल कौन-सा शहर है?

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राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित भरतपुर को भारत की कचौड़ी की राजधानी माना जाता है. यह शहर अपनी समृद्ध खानपान संस्कृति और खासतौर पर नाश्ते में मिलने वाली स्वादिष्ट कचौड़ियों के लिए मशहूर है. सुबह होते ही यहां की पुरानी गलियों और बाजारों में दशकों पुरानी कचौड़ी की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं.

भरतपुर की मशहूर कचौड़ियां

भरतपुर में कई तरह की कचौड़ियां बनाई जाती हैं, जिनका स्वाद हर किसी को पसंद आता है.

  • दाल कचौड़ी – मसालेदार दाल की स्टफिंग से तैयार.
  • प्याज कचौड़ी – मसालेदार प्याज की भरावन वाली कुरकुरी कचौड़ी.
  • कढ़ी कचौड़ी – गरमा-गरम कचौड़ी को खट्टी-तीखी कढ़ी के साथ परोसा जाता है.
  • आलू कचौड़ी – मसालेदार आलू की स्टफिंग वाली लोकप्रिय कचौड़ी.

इन सभी कचौड़ियों को आमतौर पर मसालेदार आलू की सब्जी, इमली की चटनी या हरी चटनी के साथ परोसा जाता है, जिससे इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. अजमेर में कढ़ी के साथ कचौड़ी खाई जाती है. 

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