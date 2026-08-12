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Moong Dal Laddoo: ना खोया, ना चीनी! बिना भिगोए झटपट बनाएं मूंग दाल के एकदम सॉफ्ट लड्डू, जरा से घी से होंगे तैयार

Moong Dal Laddoo: अगर आपको भी लंच या डिनर के बाद मीठे की क्रेविंग्स होती हैं और क्योंकि ये त्योहारों का भी सीजन है तो ऐसे में घर में मीठा आना लाजिमी है. लेकिन बाजार की मिठाई न केवल मिलावटी होती है बल्कि काफी महंगी भी आती है. ऐसे में यहां हम आपको घर पर ही मूंग की दाल के सोंधे और सॉफ्ट लड्डू की रेसिपी बता रहे हैं जिसके बाद आप मूंग दाल का हलवा खाना भूल जाएंगे.

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मूंग दाल के लड्डू (Photo: ITG)
मूंग दाल के लड्डू (Photo: ITG)

इन दिनों सावन, बारिश और त्योहारों का सीजन चल रहा है. रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं. ऐसे में सभी घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनती हैं या बाजार से लाई जाती हैं. अगर आप भी इस रक्षाबंधन पर बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं और घर पर कुछ शुद्ध, हेल्दी और झटपट बनाना चाहते हैं तो मूंगदाल के सॉफ्ट लड्डू एकदम परफेक्ट ऑप्शन हैं. यहां हम आपको इसकी आसान सी रेसिपी बता रहे हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए न तो घंटों दाल भिगोने का झंझट है, न खोया की जरूरत और न ही चीनी की अनहेल्दी मिठास.

बेहद कम देसी घी और गुड़ की प्राकृतिक मिठास के साथ बने ये लड्डू इतने सॉफ्ट और दानेदार होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने की सबसे आसान विधि.

सामग्री:
मूंगदाल: 1 कप (अच्छे से कपड़े से पोछी हुई)

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गुड़ (कद्दूकस या बारीक तोड़ा हुआ): 3/4 कप

देसी घी: 3-4 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता): 2 बड़े चम्मच

सूखा नारियल का बूरा (नारियल घिसा हुआ): 2 बड़े चम्मच , (ऑप्शनल- टेक्सचर के लिए)

बनाने की विधि:
मूंगदाल को अच्छी तरह पानी से धो लें और सूती कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें ताकि नमी निकल जाए. अब धीमी आंच पर कड़ाही में दाल को बिना घी के 5-7 मिनट तक हल्का सुनहरा होने और सोंधी खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करें.

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इसके बाद भुनी हुई दाल को प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर हल्का दरदरा (सूजी जैसा) पीस लें.

अब कड़ाही में 1 चम्मच देसी घी गरम करें और कटे हुए बादाम-काजू को हल्का फ्राई कर लें.

पिसी हुई मूंगदाल के पाउडर को कड़ाही में बचे हुए घी में डालें. साथ में 2-3 चम्मच घी और डालकर धीमी आंच पर 2-3 मिनट और भूनें.

मिक्सी के जार में कद्दूकस किया हुआ गुड़ और भुनी हुई मूंगदाल का गरम मिश्रण डालकर केवल एक बार (पल्स मोड पर) घुमा लें. इससे गुड़ और दाल का पाउडर बिना चाशनी के आपस में बाइंड हो जाएंगे.

इस मिश्रण को एक बाउल में निकालें. इसमें इलायची पाउडर, फ्राई किए हुए मेवे और बचा हुआ 1 चम्मच घी मिलाएं. मिश्रण जब हल्का गुनगुना हो, तब हाथों से दबाते हुए गोल-गोल सॉफ्ट लड्डू बना लें. अगर मिश्रण सूखा लगे तो 1 चम्मच पिघला घी और मिला लें.

आपके बिना चीनी, बिना खोया और बिना दाल भिगोए बने दानेदार मूंगदाल के लड्डू तैयार हैं. रक्षाबंधन पर अपने हाथों से बने इन लड्डुओं से भाई का मुंह मीठा कराएं.

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