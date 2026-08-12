IND vs SL: भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे की एंट्री? फैन्स को दिया सरप्राइज, नए रोल में आएंगे नजर

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त यानी शनिवार से होने जा रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की कोशिश गॉल में सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने की होगी.

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इस टेस्ट सीरीज के दौरान पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे भी एक अहम रोल में नजर आएंगे. करीब 18 साल लंबे फर्स्ट क्लास करियर को अलविदा कहने के बाद रहाणे अब बल्ला छोड़कर हाथ में माइक थामने जा रहे हैं.

भारत के श्रीलंका दौरे पर 15 से 27 अगस्त 2026 तक होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वह पहली बार कमेंट्री बॉक्स में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. फैन्स इस सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकेंगे.

85 टेस्ट में 5 हजार से ज्यादा रन

अजिंक्य रहाणे का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा खिलाड़ी आता है जिसने मुश्किल से मुश्किल हालात में टीम इंडिया की नैया पार लगाई. भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेलने वाले रहाणे ने 5,077 रन बनाए हैं. जिसमें 12 शानदार शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं.

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ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था घमंड

ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज जिताने वाले रहाणे ने गाबा का घमंड तोड़कर टेस्ट में भारत को नई पहचान दिलाई थी. रहाणे की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब उनकी नई पारी के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर और बिजनेस हेड (स्पोर्ट्स) राजेश कौल ने रहाणे को शुभकामनाएं दी.

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कमेंट्री करने के लिए तैयार हैं रहाणे

अपनी इस नई भूमिका को लेकर अजिंक्य रहाणे भी काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का सबसे बेहतरीन रूप है. इतने सालों तक देश के लिए खेलने के बाद अब खेल को दूसरे पहलू से देखना मेरे लिए गर्व की बात है. मैं मैदान के फैसले, रणनीति और उन छोटे-छोटे पलों की बारीकियां फैन्स के साथ शेयर करने के लिए उत्साहित हूं.



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