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चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका, बाइक फिसली तो फायरिंग करने लगा... 25 हजार के इनामी के पैर में लगी गोली

यूपी के औरैया में बुधवार को पुलिस और 25 हजार रुपये के इनामी के बीच मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, फिर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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पुलिस को देखकर भागने लगा था आरोपी. (Photo: Screengrab)
पुलिस को देखकर भागने लगा था आरोपी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया में 25 हजार रुपये के इनामी गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. दरअसल, आरोपी बाइक पर सवार होकर जा रहा था. इस दौरान वह पुलिस को देखकर भागने लगा. इसी बीच पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जो आरोपी के बाएं पैर में लग गई और वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

घटना उस वक्त की है, जब मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि 30-31 जून को हुई गौकशी की घटना में 25 हजार का इनामी बारिक हुसैन उर्फ राजा कहीं भागने की फिराक में है, तभी पुलिस सर्विलांस एवं स्वाट टीम ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के भीखेपुर जुआं मार्ग पर चेकिंग शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: कानपुर: रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूट... बड़े बेटे के साले ने रची थी साजिश... दो बदमाश मुठभेड़ में पकड़े गए

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इस दौरान एक व्यक्ति बाइक से आता दिखा. जब पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को देखकर वह भागने लगा. इस दौरान उसकी बाइक फिसल गई. वहीं पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

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पूछताछ में उसने अपना नाम बारिक हुसैन उर्फ राजा निवासी इस्लाम नगर अजीतमल बताया. जानकारी करने पर पता चला यह वही बारिक हुसैन उर्फ राजा है, जिस पर 25 हजार का इनाम रखा गया था. यह गौकशी के मामले में फरार चल रहा था. तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, दो खोखा के साथ बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है. उस पर करीब डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. घायल बारिक हुसैन उर्फ राजा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल भेजा गया. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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