Kundru Ka Achar: आम-नींबू छोड़ें, सर्दियों में बनाकर खाएं चटपटा कुंदरू का अचार, बनाना है बहुत आसान

सर्दियों के मौसम में खाने के साथ अगर कोई चटपटी और मसालेदार चीज मिल जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. अमूमन लोग आम, नींबू या मिर्च का अचार खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया और हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विंटर सीजन में कुंदरू का चटपटा अचार जरूर बनाएं.

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फाइबर और विटामिंस से भरपूर कुंदरू का यह अचार खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, बनाना उतना ही आसान होता है. इसे आप पराठे, पूरी या दाल-चावल के साथ आसानी से एन्जॉय कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

ताजे कुंदरू: 500 ग्राम (धुले और लंबे टुकड़ों में कटे हुए)

ताजी हरी मिर्च: 250 ग्राम (धुली हुई)

सरसों का तेल: आधा कप

सौंफ पाउडर: 2 बड़े चम्मच

पीली या काली राई (पिसी हुई): 1 बड़ा चम्मच

मेथी दाना पाउडर: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार): 1 बड़ा चम्मच

हींग: आधा छोटा चम्मच

कलौंजी और अजवाइन: आधा-आधा छोटा चम्मच

सिरका या नींबू का रस: 2 चम्मच (प्रिजर्वेटिव के लिए)

स्वादानुसार नमक और काला नमक

अचार लंबे समय तक सुरक्षित रखने और परफेक्ट स्वाद की सीक्रेट ट्रिक्स:

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कुंदरू को धोने के बाद थोड़ी देर धूप में सुखा लें या कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी न रहे. पानी रहने से अचार जल्दी खराब हो सकता है.

अचार में असली ढाबा या पारंपरिक स्वाद लाने के लिए सरसों के तेल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर थोड़ा ठंडा करके मसालों में मिलाएं.

बनाने की विधि:

धुले हुए कुंदरू को लंबे या गोल टुकड़ों में काट लें. आप चाहें तो इन्हें भाप में हल्का सा पका सकती हैं या धूप में 1-2 घंटे सुखा सकती हैं, ताकि इसका पानी निकल जाए.

एक बाउल में सौंफ पाउडर, राई पाउडर, मेथी पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, कलौंजी, अजवाइन, हींग, नमक और काला नमक आपस में अच्छी तरह मिला लें.

एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें और गैस बंद कर दें. जब तेल थोड़ा गुनगुना हो जाए, तो इसमें तैयार मसाले का मिश्रण, हरी मिर्च और कटे हुए कुंदरू डाल दें.

अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और हल्का खट्टापन लाने के लिए इसमें 2 चम्मच सिरका या नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें.

अचार को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे एक साफ और सूखे कांच के एयरटाइट जार में भरकर रख दें.

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मसालेदार और स्वादिष्ट कुंदरू का अचार तैयार है! इसे 1-2 दिन धूप में रखने के बाद पराठों या खाने के साथ परोसें.

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