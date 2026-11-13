टूटी 5 पसलियां-फेफड़े में छेद, 81 साल के टीनू आनंद 14 दिन बाद हुए डिस्चार्ज, दिया हेल्थ अपडेट

फेमस एक्टर और फिल्ममेकर टीनू आनंद के फैंस के लिए राहत की खबर है. करीब 14 दिन तक मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो डिस्चार्ज हो गए हैं. टीनू को पांच पसलियां टूटने और एक फेफड़े में गंभीर चोट लगने के बाद ICU में रखा गया था. 81 साल के टीनू को डॉक्टर्स ने पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है.

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अब कैसी है टीनू की तबीयत?

इंडिया टुडे से बात करते हुए टीनू आनंद ने अपना हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि पिछले 14 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे. अब वो घर पर आ गए हैं. वो अगले 7 से 10 दिनों तक घर पर ही आराम करेंगे. इसके बाद उनका अगला मेडिकल चेकअप होगा. टीनू ने अपने चाहने वालों को भरोसा दिलाया कि अब उनकी तबीयत ठीक है. फिलहाल उनका पूरा ध्यान जल्द से जल्द ठीक होने पर है. फैंस ने टीनू के जल्द रिकवर होने की प्रार्थना की है.

कैसे लगी थी टीनू आनंद को चोट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हादसे में टीनू की 5 पसलियां टूट गई थीं. एक टूटी हुई पसली उनके फेफड़े में चुभ गई, जिसके कारण उनके फेफड़े में छेद हो गया. गंभीर हालत में एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि एक्टर को ये चोट कैसे लगी, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. खैर, अभी टीनू घर पर आ गए हैं. मालूम पड़ा है कि टीनू के कई फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी रुके हुए हैं.

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सालों से एक्टिंग में सक्रिय हैं टीनू आनंद

टीनू आनंद सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर पांच दशक से ज्यादा लंबा रहा है. एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन में भी टीनू ने अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने शहंशाह, कालिया और मेजर साब जैसी फिल्में बनाई हैं. अमिताभ संग उनका कौलेबोरेशन सुपरहिट रहा. बतौर एक्टर टीनू ने अग्निपथ, दयावान, घातक, दबंग, गजनी और सालार जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी पिछली रिलीज मूवी पेड्डी है.

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