एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग पर जांच चल रही है, क्‍योंकि उनपर चीनी जासूसी का अरोप लगा है. उनका अफेयर एक ऐसी महिला के साथ रहा है, जिसे चीनी जासूस कहा जा रहा है. अपनी अफेयर की जानकारी खुद एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने दिया था. अब उनके एक और अफेयर की खबर समाने आई है.

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न्यूयॉर्क टाइम्स ने चिपमेकर की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव किम्बर्ली पॉवेल के साथ कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की रिपोर्ट दी है, जो कथित तौर पर सीधे उन्हें रिपोर्ट करती हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में Nvidia में काम कर चुके पांच लोगों का ज़िक्र करते हुए, मार्च 2026 में सैन होज़े में कंपनी के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच होटल में हुई कथित मुलाकात के बारे में बताया गया है. अखबार ने कहा कि दो सोर्स ने दावा किया कि बातचीत का वीडियो बना लिया गया था, हालांकि उसे फुटेज नहीं मिली.

यह नया खुलासा तब सामने आया है, जब हुआंग ने एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे एक मेल में अपनी पत्‍नी के साथ बेवफाई की बात कही थी. उनके इस कबूलनामे से पहले सिंगापुर की मेगास्पीड से जुड़ी एक चीनी बिज़नेसवुमन एलिस हुआंग से जुड़ा एक विवाद हुआ था.

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एलिस हुआंग और एनवीडिया जेनसन हुआंग (Photo: File/ITG)

खबर है कि US इंटेलिजेंस अधिकारियों को शक था कि उनके बीजिंग से लिंक हैं और वे Nvidia से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर रही हैं. इन आरोपों की अलग से पुष्टि नहीं हुई है. Nvidia के बोर्ड ने बाद में अलग-अलग विदेशी इंटेलिजेंस चिंताओं की एक इंडिपेंडेंट जांच शुरू की. इस बैकग्राउंड में, पॉवेल का नाम एक और रिपोर्ट में सामने आया है, जिससे उनकी प्रोफेशनल पोजीशन और पर्सनल लाइफ पर सवाल उठ रहे हैं.

कौन हैं किम्‍बर्ली पॉवेल?

पॉवेल Nvidia की वाइस प्रेसिडेंट और हेल्थकेयर की जनरल मैनेजर हैं, यह पद वह अक्टूबर 2017 से संभाल रही हैं. वह मई 2008 में कंपनी में शामिल हुईं और उन्होंने हेल्थकेयर, हायर एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिज़नेस में 18 साल से ज्‍यादा काम किया है.

अपनी अभी की भूमिका में, पॉवेल Nvidia के दुनिया भर में हेल्थकेयर बिजनेस को देखती हैं, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्लेटफॉर्म शामिल हैं. उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, मेडिकल इमेजिंग, लाइफ साइंसेज और ड्रग डिस्कवरी तक फैला हुआ है.

हेल्थकेयर डिवीज़न का चार्ज संभालने से पहले, उन्होंने मई 2008 से मार्च 2016 तक हायर एजुकेशन और हेल्थकेयर के लिए वर्ल्डवाइड बिज़नेस डेवलपमेंट की डायरेक्टर के तौर पर काम किया. इसके बाद वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस डेवलपमेंट की सीनियर डायरेक्टर बनीं.

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उनका काम Nvidia के हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से जुड़ा रहा है, जिसमें मेडिकल इमेजिंग के लिए MONAI, बायोलॉजिकल रिसर्च और दवा की खोज के लिए BioNeMo, और जीनोमिक्स के लिए Parabricks शामिल हैं.

शादीशुदा और दो बच्‍चे

पॉवेल ने हेल्थकेयर में हुआंग की दिलचस्पी के बारे में भी बात की है. अगस्त 2026 में लाइफर्स विद क्रिस्टीना फर पॉडकास्ट पर अपनी मौजूदगी के दौरान, उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में उनकी दिलचस्पी 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यह टेक्नोलॉजी की क्षमता से प्रेरित थी, जो रिसर्चर्स को हेल्थकेयर में अच्छी तरक्की करने में मदद कर सकती है.

उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉवेल की ऑनलाइन एक्टिविटी से पता चलता है कि वह शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं. उनके पति की पहचान पब्लिकली नहीं बताई गई है. न तो पॉवेल और न ही हुआंग ने NYT रिपोर्ट में बताए गए रिश्ते को पब्लिकली कन्फर्म किया है.

अखबार ने यह भी बताया कि मार्च की घटना के बारे में जानकारी देने वाले तीन लोगों ने बताया कि हुआंग के सिक्योरिटी कर्मचारियों ने उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसने बातचीत रिकॉर्ड की थी और नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) लेने की कोशिश की.

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Nvidia से पहले पॉवेल का करियर

टेक्नोलॉजी में पॉवेल का करियर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से शुरू हुआ. उन्होंने 1996 और 2001 के बीच नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर फोकस करते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद में उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन पूरी की.

एनवीडिया जॉइन करने से पहले, पॉवेल ने जनवरी 1999 से अप्रैल 2003 तक डोम इमेजिंग सिस्टम्स में हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया. इसके बाद वह प्लानर सिस्टम्स में चली गईं, जहां उन्होंने हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया और 2006 में मेडिकल बिजनेस यूनिट में प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर बन गईं.

अगस्त 2026 में अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में, पॉवेल ने बताया कि कैसे डिजिटल मेडिकल इमेजिंग के साथ उनके अनुभव ने उन्हें हेल्थकेयर में Nvidia की ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए Nvidia से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया. लगभग दो दशक बाद, पॉवेल इंजीनियरिंग और मेडिकल इमेजिंग से Nvidia के ग्लोबल हेल्थकेयर बिज़नेस को लीड करने लगी हैं. कंपनी के लंबे समय से CEO रहे पॉवेल पर लगे आरोपों के बीच अब उनके प्रोफेशनल जर्नी फोकस में है.

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