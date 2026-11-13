यूपी चुनाव से पहले प्रयागराज में करवरिया परिवार का शक्ति प्रदर्शन: आरक्षण, यूजीसी और CM योगी पर उदयभान के बयानों से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर प्रयागराज का करवरिया परिवार चर्चा के केंद्र में आ गया है. रामपुर करछना में आयोजित एक बड़े जनसमर्थन कार्यक्रम के बाद पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान करवरिया के बयानों ने प्रदेश की सियासत को नई बहस दे दी है. शिक्षा, आरक्षण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन, विपक्ष और 2027 के चुनाव तक- लगभग हर बड़े राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. दूर तक गाड़ियों का काफिला नजर आया.

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यूजीसी (UGC) को लेकर उदयभान करवरिया ने बयान देते हुए कहा कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और इसे समाप्त कर देना चाहिए. उनका दावा था कि ऐसी व्यवस्थाएं शिक्षा में जातिवाद को बढ़ावा देती हैं. वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पिछले 25 वर्षों में इसका लाभ नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश को आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक "आरक्षण मुक्त भारत" बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पूछे गए सवाल पर करवरिया ने दावा किया कि उनकी व्यक्तिगत राय में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है. हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी फिर मजबूती से सत्ता में लौटेगी.

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एक कार्यक्रम के दौरान यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछने वाले युवाओं के साथ हुई धक्का-मुक्की और गिरफ्तारी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई. करवरिया ने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कराना उचित नहीं है.

राजनीतिक समीकरणों पर बोलते हुए उन्होंने प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा सीट से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का खुलकर समर्थन किया और कहा कि विकास कार्यों और जनसंपर्क के आधार पर उनका टिकट नहीं काटा जाना चाहिए.

विपक्ष पर हमला करते हुए उदयभान करवरिया ने ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और 'इंडिया' गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे गठबंधन जनता के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक स्वार्थ और चुनावी फंड जुटाने की राजनीति कर रहे हैं.

अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि पत्नी के निधन के बाद फिलहाल उनकी सक्रिय राजनीति में लौटने की मानसिक स्थिति नहीं है. हालांकि यदि पार्टी संगठन कोई जिम्मेदारी देगा तो वह संगठन के निर्देश का पालन करेंगे.

इसी कार्यक्रम के बहाने करवरिया परिवार ने अपने जनाधार का भी शक्ति प्रदर्शन किया. समर्थकों ने सभा में भारी भीड़ जुटने का दावा करते हुए इसे परिवार के मजबूत जनसमर्थन का प्रमाण बताया. मंच से यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि करवरिया परिवार का राजनीतिक प्रभाव आज भी बरकरार है.

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कार्यक्रम में ब्राह्मण राजनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठा. करवरिया खेमे की ओर से कहा गया कि ब्राह्मण समाज कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करता, बल्कि सर्वसमाज को साथ लेकर चलता है. साथ ही यह भी कहा गया कि समाज के किसी भी वर्ग पर अन्याय होगा तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे.

सभा के दौरान अयोध्या और राम मंदिर की राजनीति को लेकर भी तीखे राजनीतिक हमले किए गए. बिना किसी नेता का नाम लिए मंच से उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा गया, जिन पर अतीत में कारसेवकों के खिलाफ कार्रवाई कराने के आरोप लगते रहे हैं. इस बयान के जरिए राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति को भी चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश दिखाई दी.

कुल मिलाकर प्रयागराज की इस सभा ने यह संकेत दिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है. करवरिया परिवार ने जहां अपने जनाधार का संदेश देने की कोशिश की, वहीं आरक्षण, यूजीसी, हिंदुत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुद्दों पर दिए गए बयानों ने प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है. विपक्ष इन बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बीजेपी का आधिकारिक रुख क्या रहता है, इस पर अब राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी.

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