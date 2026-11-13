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दिल्ली छठ पूजा से पहले यमुना में कहां से आईं मरी हुई मछलियां? थाने में दी गई लिखित शिकायत

दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां मिलने का मामला सामने आया है. दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सोनिया विहार थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर नदी में मरी हुई मछलियां डाली हैं. विभाग ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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छठ से पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां देखी गई हैं. (Photo- ITG)
छठ से पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां देखी गई हैं. (Photo- ITG)

दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है. विभाग का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां फेंकी हैं.

इसे छठ पूजा के आयोजन और दिल्ली सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बताया गया है. विभाग ने मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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यह शिकायत सोनिया विहार पुलिस स्टेशन में दी गई है. दिल्ली पुलिस को शिकायत मिल गई है और उसने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद तय किया जाएगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं.

छठ पूजा से पहले मछलियां फेंकने का आरोप

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अपनी शिकायत में बताया है कि 15 और 16 नवंबर को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा मनाई जाएगी. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के छठ घाटों पर पहुंचने की उम्मीद है. विभाग ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोग जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां डाल रहे हैं. शिकायत के मुताबिक, ऐसा दिल्ली सरकार की छवि खराब करने के मकसद से किया जा रहा है, जो बड़े स्तर पर छठ पूजा के आयोजन की तैयारी कर रही है.

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विभाग ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. साथ ही इससे दिल्ली सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है. शिकायत में पुलिस से इस गतिविधि में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा.

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