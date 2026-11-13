गुजरात के जूनागढ़ में मोहब्बत मकबरा के पीछे 22 मकानों पर चला बुलडोजर... 6 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा

गुजरात के जूनागढ़ में ऐतिहासिक मोहब्बत मकबरा के पीछे बने 22 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. ये मकान नवाबी दौर की इमारत बोगदा के पास अवैध तरीके से बनाए गए थे. कार्रवाई के दौरान प्रशासन, महानगर निगम और बिजली विभाग (PGVCL) की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.

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प्रशासन का कहना है कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे. जिस जमीन पर ये निर्माण हुए थे, उसे खाली कराने के लिए यह कार्रवाई की गई. एसडीएम के मुताबिक, करीब 1425 वर्ग फीट की इस जमीन की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है. सवाल है कि मोहब्बत मकबरा के पीछे आखिर ऐसा क्या है, जिसके लिए प्रशासन ने एक साथ 22 मकानों को गिराने का फैसला लिया? और जिस जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है, वहां अब क्या किया जाएगा?

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यह पूरा मामला जूनागढ़ की ऐतिहासिक इमारत मोहब्बत मकबरा के पीछे का है. इसी इलाके में नवाबी दौर की इमारत बोगदा के पास 22 मकान बनाए गए थे. प्रशासन ने इन निर्माणों को अवैध बताया और इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान प्रशासन, जूनागढ़ महानगर निगम और PGVCL की टीमें मौके पर मौजूद रहीं. बिजली विभाग की टीम भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थी. इसके बाद मकानों को गिराया गया और जमीन खाली कराई गई.

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1425 वर्ग फीट जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपये

एसडीएम ने इस जमीन को लेकर कहा कि जिस जगह से अवैध निर्माण हटाए गए हैं, उसका क्षेत्रफल करीब 1425 वर्ग फीट है. इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है. प्रशासन का कहना है कि ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए आसपास की जमीन को खाली कराना जरूरी है. इसी मकसद से इन मकानों को हटाया गया है. फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से यही वजह बताई गई है.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि खाली कराई गई जमीन पर आगे किस तरह का विकास किया जाएगा. प्रशासन की ओर से किसी खास निर्माण योजना या काम की जानकारी भी सामने नहीं आई है. मोहब्बत मकबरा जूनागढ़ की पहचान से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है. इसकी खास वास्तुकला और नवाबी दौर से जुड़े इतिहास की वजह से यह जगह चर्चा में रहती है.

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