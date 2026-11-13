अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध से लेकर सियासी जंग तक, फिरोजपुर जिले की पूरी कहानी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सतलुज नदी के तट पर स्थित फिरोजपुर जिला पंजाब का ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अहम सीमावर्ती क्षेत्र है. शहीदों की धरती और पंजाब के शहीदी शहर के रूप में पहचाना जाने वाला फिरोजपुर स्वतंत्रता संग्राम, सैन्य पराक्रम और आजादी की लड़ाई से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है.

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जिले की पहचान इसके इतिहास के साथ भूगोल, कृषि, चावल उद्योग, धार्मिक और पर्यटन स्थलों तथा राजनीति से भी जुड़ी है. 2011 की जनगणना के हिसाब से जिले की कुल आबादी 20.26 लाख थी, जबकि इसकी राजनीति में फिरोजपुर शहर, फिरोजपुर देहाती, जीरा और गुरुहरसहाय विधानसभा सीटों की अहम भूमिका है.

भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

फिरोजपुर पंजाब के पश्चिम-मध्य हिस्से में है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम में सतलुज और ब्यास नदियों का संगम इसे अमृतसर और कपूरथला जिलों से अलग करता है. पूर्व में इसकी सीमा मोगा जिले से मिलती है. दक्षिण-पूर्व में यह श्री मुक्तसर साहिब और दक्षिण-पश्चिम में फाजिल्का जिले के साथ सीमा साझा करता है. पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए यह पाकिस्तान से जुड़ा है.

यह जिला समतल मैदानी कृषि भूमि और सतलुज के तटीय बेट इलाकों का मिश्रण है. यहां की जलवायु काफी शुष्क रहती है, गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है.

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2011 की जनगणना के आंकड़े

2011 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक जिले की कुल आबादी 20,26,831 यानी 20.26 लाख थी. जनसंख्या घनत्व 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 893 महिलाएं और साक्षरता दर 69.8% थी.

जिले में मुख्य रूप से 3 तहसीलें फिरोजपुर, जीरा और गुरुहरसहाय हैं. इसके अलावा 6 विकास खंड और 689 राजस्व गांव हैं. पंजाबी यहां की मुख्य और आधिकारिक भाषा है. सीमावर्ती इलाकों में पंजाबी की मालवई और लहंदी बोलियों का प्रभाव दिखता है. जिले की मुख्य आबादी सिख और हिंदू समुदायों से मिलकर बनी है.

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फिरोजपुर का इतिहास

फिरोजपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में लगभग 1351-1388 ईस्वी के दौरान तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी. उन्होंने इसे सैन्य चौकी और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया था.

19वीं सदी की शुरुआत में यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य का हिस्सा बना. 1835 में अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया और इसे भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े छावनी क्षेत्रों में विकसित किया. 1845-46 के प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान मुदकी, फेरूशहर और सबरांव की लड़ाइयों में फिरोजपुर मुख्य सैन्य मुख्यालय था.

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23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर गुप्त रूप से सतलुज के तट पर हुसैनीवाला लाए गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना ने फिरोजपुर को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से हमेशा के लिए जोड़ दिया.

1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान फिरोजपुर सेक्टर भारतीय सेना के साहस और बलिदान का गवाह बना. इस सेक्टर ने देश की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाई.

पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल

फिरोजपुर अपनी देशभक्ति से जुड़ी विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है. हुसैनीवाला में सतलुज नदी के किनारे और भारत-पाकिस्तान सीमा के पास राष्ट्रीय शहीद स्मारक स्थित है. यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का स्मारक स्थल है.

हुसैनीवाला में क्रांतिकारी बीके दत्त और पंजाब माता के नाम से पहचानी जाने वाली शहीद भगत सिंह की माता का भी अंतिम संस्कार किया गया था. यहां हर शाम होने वाला भारत-पाक बीटिंग रिट्रीट और ध्वज उतारने का समारोह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है.

सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके वेटलैंड और पक्षी अभयारण्य उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक है. हर साल सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से लाखों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं, जिससे यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए खास बन जाती है.

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मुदकी में बना आंग्ल-सिख युद्ध स्मारक प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया है. यह स्मारक सिख सैनिकों के पराक्रम और युद्ध के इतिहास की जानकारी देता है. जीरा तहसील का प्राचीन जैन मंदिर कांच की नक्काशी और ऐतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है. सरहाली और गुरुद्वारा गुरुहरसहाय अलग-अलग गुरु साहिबान के आगमन और धार्मिक ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े हैं.

अर्थव्यवस्था और उद्योग

फिरोजपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. सतलुज नदी और सरहिंद नहर प्रणाली के कारण यहां की भूमि उपजाऊ है. गेहूं, धान और कपास जिले की मुख्य फसलें हैं.

पंजाब में बासमती और गैर-बासमती चावल के प्रसंस्करण में फिरोजपुर का बड़ा योगदान है. जिले में चावल मिलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिससे यह भारत के प्रमुख चावल निर्यात केंद्रों में शामिल है.

राजनीतिक स्थिति और लोकसभा क्षेत्र

फिरोजपुर पंजाब की राजनीति में रणनीतिक रूप से अहम सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र है. फिरोजपुर लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की संसदीय सीट है और समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेताओं ने इसका प्रतिनिधित्व किया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया यहां से सांसद चुने गए.

फिरोजपुर शहर विधानसभा सीट

फिरोजपुर शहर विधानसभा सीट का नंबर 76 है और यह सामान्य सीट है. यह फिरोजपुर जिले का मुख्य शहरी, प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र है. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के रणबीर सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परमिंदर सिंह पिंकी को हराकर यह सीट जीती. सीमावर्ती शहरी विकास, व्यापारिक नीतियां, रोजगार और नागरिक बुनियादी ढांचा यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

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फिरोजपुर देहाती विधानसभा सीट

फिरोजपुर देहाती विधानसभा सीट का नंबर 77 है और यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यह मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्र है. 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के रजनीश कुमार दहिया ने यहां जीत हासिल की. सीमावर्ती गांवों का विकास, सिंचाई सुविधाएं, किसानों को मुआवजा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं.

जीरा विधानसभा सीट

जीरा विधानसभा सीट का नंबर 75 है और यह सामान्य सीट है. इसे पंजाब की राजनीति में संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय सीट माना जाता है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नरेश कटारिया यहां से विधायक चुने गए. कृषि उत्पादों के मूल्य, स्थानीय मिलों और उद्योगों का नियमन तथा नशा मुक्ति अभियान यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

गुरुहरसहाय विधानसभा सीट

गुरुहरसहाय विधानसभा सीट का नंबर 78 है और यह सामान्य सीट है. भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से काकर परिवार की कांग्रेस और अकाली दल के बीच कड़े मुकाबले का गवाह रहा है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के फौजा सिंह सरारी यहां से विजयी हुए थे. सीमा सुरक्षा और बाड़बंदी के कारण किसानों को होने वाली समस्याएं, सड़क संपर्क और बुनियादी शिक्षा यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

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कुल मिलाकर फिरोजपुर की पहचान भारत-पाकिस्तान सीमा, सतलुज नदी, स्वतंत्रता संग्राम और सैन्य इतिहास से जुड़ी है. कृषि और चावल उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था का आधार हैं, जबकि हुसैनीवाला, हरिके वेटलैंड, मुदकी का स्मारक, जीरा का जैन मंदिर और गुरुहरसहाय के धार्मिक स्थल इसके इतिहास और पर्यटन को सामने रखते हैं. जिले की राजनीति में शहरी विकास, सीमावर्ती गांवों की सुविधाएं, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सीमा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं.

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