How to Make Kaju Katli: काजू कतली तो खूब खाई होगी, सिर्फ 2 चीजों से घर पर बनाएं 1000 रुपये किलो वाली काजू कतली

रक्षाबंधन पर बाजार में अलग-अलग मिठाइयों की भरमार देखने को मिलती है लेकिन एक मिठाई ऐसी भी है जो हर घर में खूब पसंद की जाती है और वो है काजू कतली. लेकिन त्योहारों के सीजन में बाजार में मिलने वाली काजू कतली में मिलावट का डर हमेशा बना रहता है और ऊपर से ये 1000 से लेकर 1500 रुपये किलो के बीच आती है. ऐसे में क्यों न आप घर पर ही इस महंगी मिठाई को कम पैसों में बना लें.
यहां हम आपको टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक की बहन ज्योतिका दिलैक की रेसिपी से काजू कतली बनाना सिखा रहे हैं जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले शेयर किया था. इस रेसिपी के जरिए आप सिर्फ 2 चीजों काजू और चीनी से घर पर ही बाजार जैसी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली काजू कतली तैयार कर सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और चाशनी-डो तैयार करने का सबसे सटीक हलवाई तरीका.
सामग्री (Ingredients)
काजू - 2 कप (लगभग 250 ग्राम)
चीनी - 1 कप
पानी - 1/2 कप
हरी इलायची पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच (ऑप्शनल)
देसी घी - 1 छोटा चम्मच (डो को चिकना करने के लिए)
चांदी का वर्क - गार्निशिंग के लिए (ऑप्शनल)
बनाने का तरीका
काजू को मिक्सी के जार में डालें. मिक्सी को लगातार न चलाकर पल्स मोड (रुक-रुक कर 2-3 सेकंड के लिए) पर चलाएं ताकि काजू का पाउडर बने, तेल न निकले. पिसे हुए पाउडर को एक बारीक छलनी से छान लें.
एक कड़ाही में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर रखें. चीनी पिघलने के बाद इसे 2-3 मिनट तक उबालें जब तक कि आधा तार या हल्की चिपचिपी चाशनी न बन जाए.
अब गैस की आंच धीमी करें और चाशनी में छना हुआ काजू का पाउडर थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएं और लगातार चलाते रहें ताकि कोई गुठली न बने.
धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं. जब मिश्रण कड़ाही का तला छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो थोड़ा सा मिश्रण प्लेट में निकालकर देखें. अगर उसकी गोली बन रही है और हाथों में नहीं चिपक रहा, तो समझें काजू का डो तैयार है.
गैस बंद करें और मिश्रण को हल्का गुनगुना होने दें. अब एक बटर पेपर या पॉलिथीन शीट पर थोड़ा सा घी लगाएं. उस पर काजू का मिश्रण रखें और हाथों या बटर पेपर की मदद से 2 मिनट तक आटे की तरह हल्का सा गूंथ लें. इससे काजू कतली में एकदम चिकनाहट और सॉफ्टनेस आएगी.
अब बेलन पर थोड़ा घी लगाकर काजू के डो को बटर पेपर के बीच रखकर हल्का मोटा बेल लें. ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं.
10 मिनट ठंडा होने के बाद चाकू या पिज्जा कटर की मदद से इसे डायमंड शेप में काट लें. तैयार है आपकी बाजार जैसी शुद्ध और मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली.