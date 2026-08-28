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Indian Game Show Review: मजेदार गेम्स-भरपूर कॉमेडी, भारती सिंह का नया शो है परफेक्ट 'स्ट्रेसबस्टर'

सोनी टीवी पर भारती सिंह अपनी फैमिली के साथ मिलकर नया इंडियन गेम शो लाई हैं, जिसमें टीवी और फिल्मी जगत के जाने-माने चेहरे नजर आए हैं. शो को आए काफी दिन हो गए हैं, कैसा है ये नया रियलिटी शो? आइए, बात करते हैं...

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भारती-हर्ष का नया शो (Photo: Instagram @sonytvofficial)
भारती-हर्ष का नया शो (Photo: Instagram @sonytvofficial)

आज के तनाव भरे समय में एक ऐसा कंटेंट देखने मिल जाए, जो आपको कुछ पल की शांति और हंसी का एहसास दिलाए तो क्या ही मजेदार बात हो जाए. टीवी पर कुछ वक्त पहले लाफ्टर शेफ आता था, जिसमें खाना बनाने के साथ कॉमेडी भी दिखाई जाती थी. दर्शकों ने इसे बहुत प्यार दिया, और अब सोनी टीवी पर एक गेम शो आया है जिसमें हंसी का भरपूर डोज मिला है. ये शो भारती सिंह अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ लाई हैं जिसका नाम इंडियन गेम शो है. 

क्या है इंडियन गेम शो?

इंडियन गेम शो में हर्ष और भारती बतौर होस्ट अपनी इंडस्ट्री के कुछ जाने-माने चेहरों को मजेदार गेम्स खेलने के लिए इनवाइट करते हैं. इसमें वो उन सेलेब्स को गेम्स में फंसाते हैं, जिससे भरपूर लाफ्टर मिलता है. 24 अगस्त से शुरू हुए इस शो के पहले वीक में तीन जोड़ियां आईं.

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कपिल शर्मा शो वाले चंदन प्रभाकर की जोड़ी सिंगर टोनी कक्कड़ से बनी. एक जोड़ी टीवी के बेटे-बहू यानी करण पटेल और अनीता हसनंदानी की बनी, और आखिरी जोड़ी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर-एक्टर जन्नत जुबैर और अभिषेक कुमार की बनी. शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि ये तीनों जोड़ी आपस में भिड़ती हैं. जो गेम में हार जाता है, उसे एक सजा (Punishment) दी जाती है. शो का मजेदार पार्ट ये भी है कि जो भी जोड़ी सबसे ज्यादा गेम्स हारेगी, उसे हफ्ते के अंत में सबसे खतरनाक सजा दी जाएगी. 

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भारती-हर्ष की जोड़ी

शो के अभी तक चार एपिसोड आ चुके हैं, और सच कहें तो सभी देखने में मजेदार हैं. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया इससे पहले भी अपना एक गेमिंग शो लेकर आए थे, जो एक दूसरे चैनल पर आता था. उस शो को आज भी अपने मजेदार गेम्स और कॉमेडी के लिए जाना जाता है. भारती और उनके पति ने कोशिश की है कि इस शो में भी वही मजा बरकरार रखा जाए, और ऐसा होता भी है. 

पहले ही एपिसोड में कुछ ऐसे गेम्स खेले गए, जिसे देखते समय आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. हर एपिसोड में लगभग 3 गेम खेले गए हैं, जिसके बीच-बीच में फनी टास्क भी परफॉर्म होते हैं. कॉमेडी का जिम्मा इस बार भारती और हर्ष के साथ-साथ चंदन प्रभाकर ने भी उठाया है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शो में जबरदस्त है, वो 'चंदू चाय' वाली छवि उनकी अभी भी बरकरार रखी हुई है, जो आपको कपिल वाले शो की याद भी दिलाती है. 

इरीटेटिंग है अभिषेक-जन्नत की जोड़ी

टीवी में एक चीज समझ से परे है कि जो चल चुका है, उसे दोबारा चलाने की क्या जरूरत है. अभिषेक कुमार लाफ्टर शेफ में सबसे फ्लर्ट करते नजर आए, वो वहां तक सही था. मगर उसे इस इंडियन गेम शो में भी कैरी करने की क्या मजबूरी थी? अभिषेक पूरे शो में अपनी केमिस्ट्री जन्नत के साथ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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जो भी खूबसूरत या अच्छी दिखने वाली लड़की आती है, वो उनसे फ्लर्ट करते दिखते हैं. एक एपिसोड में तो वो एक बच्चे की मां के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, जो सचमुच जोर-जबरदस्ती वाली चीज लगी. इसके अलावा अनीता हसनंदानी के साथ भी वही 'बूढ़ी' वाला जोक भी अब पुराना सा हो गया है, जिसे इस शो में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है. इन सबकी जगह अगर मेकर्स कुछ नए पंच लाइन लेकर आते, तो शो में और भी ज्यादा मजा बढ़ जाता. 

हालांकि अभी तो एक ही हफ्ता पूरा हुआ है, शो में और भी कई सारे सेलेब्स आने बाकी हैं जो अपने अंदाज में शो को मजेदार बनाएंगे. 

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