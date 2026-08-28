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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का असर! कुंभ सहित ये राशियां रहें सावधान

ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगा है. हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य होगा. फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सभी राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा.

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ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है. (Photo: ITG)
ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है. (Photo: ITG)

आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है. संयोगवश इस दिन भान-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगा है. हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है और न ही इसका सूतक काल यहां मान्य है. फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर कैसा प्रभाव बताया है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए अगले 15 दिन खर्चों को लेकर सावधानी बरतने वाले रहेंगे. आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम न लें. करियर से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में न करें. विवाद और अहंकार से बचें. धैर्य के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा.
उपाय- शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना होगा. नौकरी या कारोबार से जुड़े किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें. आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर फैसला लें. बड़े निर्णय लेने से पहले परिवार की सलाह लेना बेहतर रहेगा. अगले 15 दिन पेशेवर मामलों में संयम के साथ आगे बढ़ें.
उपाय- ग्रहण प्रभाव से बचने के लिए रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है.

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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. गैरजरूरी बातों में समय न गंवाएं और जोखिम वाले निवेश से बचें. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और पारिवारिक परंपराओं का पालन करें. धार्मिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए शुभ माना गया है. अगले 15 दिनों में अनुशासन के साथ काम करें.
उपाय- ग्रहण के बाद कुछ दिन तक रोज भगवान गणेश की आरती करें.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को अपने भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखना होगा. नकारात्मक सोच के साथ कोई बड़ा फैसला न लें. नौकरी बदलने या छोड़ने का निर्णय भी फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और जरूरी दवाएं समय पर लें. अगले 15 दिन धैर्य से काम करना जरूरी होगा.
उपाय- शिव मंदिर जाकर जल और थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को ग्रहण से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बताई गई है. फिर भी अगले 15 दिनों में कार्यक्षेत्र से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचें. प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद से बचना जरूरी होगा. अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.
उपाय- रोज 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों को अगले 15 दिन बेचैनी और तनाव से बचना होगा. इस अवधि में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार या शुभचिंतकों की सलाह लें. शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या दूसरे निवेश से जुड़े निर्णय कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. नौकरी बदलने या छोड़ने में भी जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें.
उपाय- शिव मंदिर में गंगाजल से अभिषेक करना उपाय बताया गया है.

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तुला राशि
तुला राशि वालों को अगले 15 दिनों में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. अपनी योजनाओं को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें और छोटी-छोटी बातों पर लोगों से मतभेद न बढ़ाएं. संतान और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा. हालांकि, इस ग्रहण को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है.
उपाय- रोज मां दुर्गा की आरती करें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को अगले 15 दिनों में प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचना होगा. लंबी दूरी की यात्रा को भी टालना बेहतर रहेगा. इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. धैर्य के साथ अपनी दिनचर्या और कामकाज आगे बढ़ाएं.
उपाय- ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है.

धनु राशि
धनु राशि वालों को इस ग्रहण से डरने या घबराने की जरूरत नहीं बताई गई है. अपने काम और प्रोफेशन पर पूरा ध्यान दें. नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होगा. अगले 15 दिनों में संयम के साथ आगे बढ़ें.
उपाय- 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.

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मकर राशि
मकर राशि वालों को इस दौरान अपने काम, मन और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. किसी भी तरह की शंका को मन में न पालें. योजनाबद्ध तरीके से काम करें और अनुशासन बनाए रखें. जल्दबाजी के बजाय धैर्य के साथ फैसले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. ग्रहण को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं बताई गई है.
उपाय- शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि में ही चंद्र ग्रहण लगने की बात कही गई है, इसलिए इस राशि वालों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. अगले एक महीने तक प्रोफेशन और आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम भरा फैसला न लें. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का निर्णय भी टालें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें.
उपाय- शिव मंदिर में कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें.

मीन राशि
मीन राशि वालों को अगले 15 दिनों तक स्वास्थ्य और खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें और अपनी आय के अनुसार ही खर्च करने की कोशिश करें. विदेश से जुड़े किसी काम को भी कुछ समय के लिए टालना बेहतर बताया गया है. धैर्य के साथ अपनी दिनचर्या जारी रखें.
उपाय- शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद सफेद चीजों का दान करें.

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