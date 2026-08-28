Raksha Bandhan Upay: रक्षाबंधन आज, बहनें अपने भाई को इस रंग की बांधें राखी, नोट करें शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan Upay: आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष राखी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र (राखी) बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं. भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवनभर उनकी रक्षा करने का वादा निभाते हैं. वहीं, रक्षाबंधन पर यह भी महत्वपूर्ण कहलाता है कि इस दिन बहनें अपने भाई को किस रंग की राखी बांधती है. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र से जानते हैं कि राखी किस रंग बांधना शुभ होता है.

और पढ़ें

इस रंग की बांधे राखी (Shubh Color For Rakhi)

पंडित प्रवीण मिश्र के मुताबिक, हमारे सनातन धर्म में पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है. इसलिए बहनें अपने भाई को पीले रंग की राखी बांध सकती हैं. इसके अलावा लाल रंग भी शुभ माना जाता है, इसलिए लाल रंग की राखी भी बांधी जा सकती है.

- अगर किसी कारणवश पीले या लाल रंग की राखी उपलब्ध न हो, तो बहनें लाल रंग का रक्षा सूत्र यानी मौली भी इस्तेमाल कर सकती हैं. आजकल लाल और पीले रंग के मिश्रण वाली मौली भी मिलती है. ऐसे में बाजार से लाई गई राखी बांधने से पहले भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना शुभ माना जाता है. इसके बाद राखी बांधी जा सकती है.

- इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई की आरती उतारते समय घी का दीपक जलाना चाहिए. इसमें शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें. जिस तरह का शुद्ध घी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के घी का प्रयोग पूजा में भी करना चाहिए. बाजार में पूजा के नाम पर मिलने वाले नकली घी का इस्तेमाल करने से बचें.

Advertisement

- तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. इसलिए भाई को इस तरह बिठाएं कि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे. इस दिशा की ओर मुख करके राखी बांधना शुभ माना जाता है.

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त (Raksha Bandhan 2026 Shubh Muhurat)

रक्षाबंधन पर आज राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 23 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, अगर आज सुबह का मुहूर्त किसी कारणवश मिस हो जाए तो राखी अभिजीत मुहूर्त में भी बांधी जा सकती है, जिसका मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

---- समाप्त ----