अगस्त खत्म होने से पहले गमले में लगाएं ये 5 सब्जियां, सर्दियों तक इतनी पैदावार होगी कि पड़ोसियों को भी बांटेंगे

बारिश का मौसम बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन अगर आपने अभी भी अपनी कियारी में पौधे नहीं लगाए हैं तो इंतजार ना करिए. बरसात का मौसम नए पौधे लगाने और उगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. ऐसे में उस वक्त के खत्म होने की टिक-टिक शुरू हो चुकी है, जो आपको खूब सारे फूलों से लेकर सब्जियां उगाने तक में मदद कर सकता है. बारिश का मौसम खत्म होते-होते अगर आप अपनी खाली पड़ी क्यारी, छत या बालकनी को हरी-भरी सब्जियों से भरना चाहते हैं, तो अगस्त-सितंबर का महीना आपके लिए काफी काम का है.



इस समय कुछ ऐसी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, जो बाजार में महंगी मिलती हैं, लेकिन घर पर इन्हें उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. खास बात ये है कि इनमें से कई सब्जियां गमले और ग्रो बैग में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं. सही बीज और थोड़ी देखभाल के साथ घर की क्यारी में इतनी सब्जियां मिल सकती हैं कि आपको बाजार से खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी और पड़ोसियों को भी बांटनी पड़ जाएंगी.

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1. ब्रोकली से करें शुरुआत: अगस्त-सितंबर में ब्रोकली का पौधा तैयार करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये बाजार में बाकी सब्जियों की तुलना में महंगी मिलती है, लेकिन घर पर इसे आसानी से उगाया जा सकता है. बीज से तैयार की गई पौध को करीब 15-20 दिन बाद गमले, ग्रो बैग या जमीन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. अच्छी क्वालिटी के बीज लेने से पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है. अगर आप अभी ब्रोकली का पौधा लगाते हैं, तो नवंबर तक ये खाने के लिए तैयार हो सकती है.

2. शिमला मिर्च की तीन वैरायटी लगाएं: अगर घर की क्यारी को रंग-बिरंगी सब्जियों से भरना है तो शिमला मिर्च जरूर लगाएं. इस समय हरी, लाल और पीली कैप्सिकम की पौध तैयार की जा सकती है. सही देखभाल के साथ इन्हें गमले या ग्रो बैग में भी उगाया जा सकता है. एक बार पौधा अच्छी तरह जम जाए तो इससे लंबे समय तक शिमला मिर्च मिल सकती है. इसके पौधे पर 50-60 दिन में शिमला मिर्च आने लगती हैं.

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3. सर्दियों के लिए अभी तैयार करें टमाटर: सर्दियों में घर के बगीचे से ताजे टमाटर तोड़कर खाने का मजा ही अलग है. इसके लिए अगस्त-सितंबर में पौध तैयार करना सबसे अच्छा समय होता है. करीब 12-15 दिन की होने पर पौधों को गमले या ग्रो बैग में लगाया जा सकता है. टमाटर की देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं.

4. चाइनीज कैबेज: चाइनीज कैबेज तेजी से बढ़ने वाली सब्जियों में शामिल है. इसकी पौध तैयार करना भी आसान है और सही कंडीशन में ये करीब 40-45 दिन में कटने के लिए तैयार हो सकती है. इसे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए छोटे किचन गार्डन या ग्रो बैग में भी उगाया जा सकता है. इसकी रेड और ग्रीन दोनों वैरायटी लगाई जा सकती हैं.



5. बैंगन: बैंगन भी अगस्त-सितंबर में उगाया जा सकता है. इसे घर में उगने वाली सदाबहार सब्जियों में शामिल किया जाता है. ये अलग-अलग मौसम में फल दे सकता है और सर्दियों में इसमें कीड़े भी कम लगते हैं. अगस्त में इसकी पौध तैयार करने पर पौधा आगे चलकर लंबे समय तक बैंगन दे सकता है. इसे जमीन के अलावा बड़े गमले या ग्रो बैग में भी लगाया जा सकता है.

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