पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जल मार्ग को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे विवाद के बीच देशभर में नए घरेलू सिलेंडर का कनेक्शन नहीं जारी किया जा रहा है, क्‍योंकि सरकार ने इसपर अस्‍थायी रोक लगा रखी है. तेल कंपनियां भी नए कनेक्‍शन जारी नहीं कर रही हैं. सिर्फ मौजूदा कस्‍टमर्स को ही गैस बुकिंग के लिए प्राथमिकता दी जा रही है.

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इसके साथ ही कई और पाबंदियां गैस कनेक्‍शन को लेकर लागू है. ऐसे में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. तेल कंपनियों के मुताबिक, मार्च 2026 से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के नए कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं. वहीं अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसपर जवाब दिया है.

सरकार ने क्‍या दिया अपडेट?

सोशल मीडिया पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए नए LPG कनेक्शन जारी करना अस्थायी रूप से रोका गया है. इस समय एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स का मुख्‍य फोकस मौजूदा कस्‍टमर्स को समय पर रिफ‍िल उपलब्‍ध कराने पर है, ताकि पहले से कनेक्‍शन वाले यूजर्स को गैस की कमी ना हो.

सरकार का कहना है कि एलपीजी कनेक्‍शन को लेकर लगा प्रतिबंध स्‍थायी नहीं है. वेस्‍ट एशिया की स्थिति सामान्य होने और LPG आपूर्ति स्थिर रहने के बाद नए कनेक्शन जारी करने का प्रॉसेस दोबारा शुरू हो सकता है.

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LPG को लेकर क्‍या कर रहीं कंपनियां?

अभी तेल कंपनियां नए कस्‍टमर्स के बजाय पुराने कस्‍टमर्स की जरूरत पूरी करने पर जोर दे रही हैं. जिन लोगों के कनेक्‍शन पहले से मौजूद हैं, उन्‍हें रिफिल उपलब्‍ध कराया जा रहा है. वहीं बंद पड़े कनेक्‍शनों को दोबारा एक्टिव करने का प्रॉसेस शुरू किया जा रहा है. इसके साथ ही यूजर्स के KYC पूरा कराने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है. साथ ही फर्जी एलपीजी खरीद पर रोक और कमर्शियल गैस खरीद को लेकर भी लिमिट लगाई गई है.

पीएनजी लगाने के निर्देश

सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्‍शन पहुंच गया है, वहां के लोगों को पीएनजी कनेक्‍शन लेना ही होगा. वहीं जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों का कनेक्‍शन है, उन्‍हें एलपीजी का कनेक्‍शन सरेंडर करना होगा. अगर सरेंडर नहीं किया जाता है तो उनका गैस कनेक्‍शन बंद कर दिया जाएगा.

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