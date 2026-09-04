बम की चिट्ठी, को-पायलट पर शक... अहमदाबाद में Air India विमान की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में चौंकाने वाले दावे

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की दमाम-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में जांच तेज हो गई है. अहमदाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को हुई इस इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में एयरलाइंस की को-पायलट पर भी शक जताया जा रहा है. पुलिस ने बॉम्ब थ्रेट से जुड़े इस मामले में फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की जांच की थी. फिलहाल मामले की जांच पुलिस और एफएसएल की टीमें कर रही हैं.

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यह मामला 31 अगस्त को दमाम से दिल्ली जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से जुड़ा है. फ्लाइट में बॉम्ब लिखी एक चिट्ठी मिलने के बाद सुरक्षा को देखते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. इसके बाद यात्रियों समेत एयरलाइंस के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी से जुड़ी चिट्ठी विमान तक कैसे पहुंची और इसके पीछे किसका हाथ है.

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को-पायलट पर भी शक

अहमदाबाद पुलिस के सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान एयरलाइंस की को-पायलट पर भी शक जताया गया है. हालांकि, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और को-पायलट की भूमिका को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है. पुलिस और एफएसएल की टीमें मामले से जुड़े सबूतों की जांच कर रही हैं.

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एअर इंडिया एक्सप्रेस ने क्या कहा?

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वह 31 अगस्त को दमाम से दिल्ली जा रही अपनी फ्लाइट से जुड़े सुरक्षा मामले की जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों, क्रू और ऑपरेशन की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी व्यवहार की वह कड़ी निंदा करती है. एयरलाइन के मुताबिक, जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की जांच जारी है.

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