TATA ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे ₹16000 करोड़... रिलायंस को झटका

भारतीय शेयर बाजार में मचे उथल-पुथल के बीच बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में जहां मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर एचडीएफसी बैंक तक को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा. तो वहीं टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस ने बिखरे बाजार में भी अपना दमखम दिखाया और निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई. TCS में पैसे लगाने वालों ने सिर्फ 5 दिन में ही 16000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम छाप डाली.

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गिरावट में रहे Sensex-Nifty

शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जबर्दस्त उथल-पुथल मची हुई नजर आई. इस बीच पूरे हफ्ते में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स (Sensex) 276 अंक की गिरावट में रहा. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स (Nifty) में 76 अंक की गिरावट देखने को मिली. प्रमुख इंडेक्स में गिरावट के बीच सेंसेक्स पर लिस्टेड देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात को करीब 1.13 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि तीन कंपनियों ने गिरते बाजार में भी अपने निवेशकों को कमाई कराई.

रिलायंस समेत इन्हें बड़ा नुकसान

दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तो तगड़ा घाटा उठाना पड़ा, तो वहीं टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने भी अपने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. Reliance MCap 40,056 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ करीब 17.38 लाख करोड़ रुपये रह गया. तो वहीं Bharti Airtel MCap में 40,501 करोड़ रुपये की कमी आई और ये गिरकर 11.74 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

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HDFC Bank की मार्केट वैल्यू में भी गिरावट आई और ये 11,558 करोड़ रुपये से ज्यादा फिसलकर 11.10 लाख करोड़ रुपये रह गई. दूसरी ओर Bajaj Finance का मार्केट कैप 10,086 करोड़ रुपये की गिरावट लेकर 6.71 लाख करोड़ रुपये रह गया. अन्य गिरावट में रही कंपनियों की बात करें, तो लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का मार्केट कैप 6,473 करोड़ रुपये की कमी के साथ कम होकर 5.56 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

देश की सबसे बड़ी बीमा दिग्गज कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी (LIC) के निवेशकों को भी झटका लगा है. LIC Market Cap पांच दिन में ही 3,162 करोड़ रुपये घटकर 5.33 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. अपने निवेशकों का नुकसान कराने वाली सातवीं कंपनी एफएमसीजी HUL रही, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,551 करोड़ रुपये घटकर 4.72 लाख करोड़ रुपये रह गई.

TCS समेत इन कंपनियों का गदर

जहां Sensex Top-10 में से ऊपर बताई गई सात कंपनियों को पिछले पांच कारोबारी दिनों में घाटा उठाना पड़ा, तो वहीं इस लिस्ट में शामिल तीन कंपनियों ने बिखरे हुए बाजार में भी निवेशकों की कमाई करा डाली. इस मामले में सबसे आगे TATA Group की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रही. TCS Market Cap 16,643 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 8.48 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया.

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इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक ICICI Bank Market Cap 4,475 करोड़ रुपये बढ़कर 10.23 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की मार्केट वैल्यू (SBI Market Value) 599.99 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 9.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई.

गिरावट के बाद भी RIL नंबर-1

भले ही बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में इसका दबदबा कायम रहा और RIL नंबर-1 पायदान पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, एलआईसी और एचयूएल का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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