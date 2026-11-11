How to Make Hara Saag: रोज वही बोरिंग दाल खाना छोड़ें, सर्दी में बनाकर खाएं चटपटा हरा साग, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी

सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजी और हरी-भरी पत्तेदार सब्जियां बहुतायत में मिलती हैं, जो सेहत के लिए वरदान मानी जाती हैं. ऐसे में रोज-रोज वही बोरिंग दाल खाने के बजाय इस बार लंच या डिनर में कुछ स्पेशल और पारंपरिक ट्राई करें. हम बात कर रहे हैं सर्दियों के खास मिक्स्ड हरे साग की. विटामिस, आयरन और मिनरल्स से भरपूर यह साग खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है. गरमा-गरम रोटी या चावल के साथ इसका मेल बेहद लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, बथुआ, मेथी और सरसों के पत्ते): कुल 1 किलो (धुली और कटी हुई)

मक्के का आटा या बेसन: 3 बड़े चम्मच (साग को बांधने के लिए)

अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट: 3 बड़े चम्मच

प्याज और टमाटर: 1-1 बारीक कटे हुए (तड़के के लिए)

देसी घी या सरसों का तेल: 3-4 बड़े चम्मच

हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक

ढाबा जैसा स्वाद और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

साग का मिश्रण: साग में केवल एक पत्ती का इस्तेमाल करने के बजाय पालक, मेथी और बथुआ को मिलाकर बनाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और कड़वापन खत्म हो जाता है.

घोटने की विधि: उबलने के बाद साग को मथानी या पोटैटो मैशर से अच्छी तरह घोटें (मैश करें). इससे साग में क्रीमी और रिच टेक्सचर आता है.

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बनाने की विधि:

पत्तियां उबालें: कटी हुई सभी हरी पत्तियों को कुकर में थोड़ा पानी, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर 4-5 सीटी आने तक अच्छी तरह उबाल लें.

साग घोटें: उबालने के बाद साग को थोड़ा ठंडा करें और मथानी की मदद से अच्छी तरह घोट लें. बीच में मक्के का आटा (या बेसन) छिड़कते जाएं ताकि साग अच्छे से बंध जाए.

तड़का तैयार करें: एक कढ़ाई में शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल गरम करें. इसमें हींग, जीरा, बारीक कटा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें.

टमाटर और मसाले: अब इसमें कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं.

साग मिलाएं: तैयार मसाले में घोंटा हुआ साग डालें और धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर साग में अच्छी तरह समा जाए.

आपका बेहद स्वादिष्ट, पौष्टिक और खुशबूदार हरा साग तैयार है! इसे गरमा-गरम रोटियों या चावल के साथ इस सर्दी के मौसम में मजे से सर्व करें.

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