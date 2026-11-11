scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चलती ट्रेन से उतरने के दौरान कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, 30 मीटर तक घिसटी... RPF जवान ने बचाई जान

राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला का पैर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. वह करीब 30 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटती रही. RPF कॉन्स्टेबल ने गार्ड को इशारा कर ट्रेन रुकवाई और महिला की जान बचाई. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है.

Advertisement
X
स्ट्रेशन पर ट्रेन के नीचे आने से बची महिला. (Photo: Screengrab)
स्ट्रेशन पर ट्रेन के नीचे आने से बची महिला. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गई. उसका पैर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. ट्रेन उसे करीब 30 मीटर तक घसीटती रही. तभी RPF के एक जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने ट्रेन रुकवाकर महिला की जान बचा ली. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

घटना मंगलवार सुबह करीब 7:45 बजे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 की है. RPF चौकी प्रभारी निरंजन के मुताबिक, ट्रेन जयपुर-उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची थी. इस दौरान जनरल कोच में सवार 42 साल की सोनू पत्नी रामरतन, निवासी किशनगढ़ नीचे उतर रही थीं.

ट्रेन सुबह करीब 7:49 बजे अजमेर की ओर रवाना होने लगी. महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, तभी उनका पैर कोच के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. वह खुद को संभाल पातीं, इससे पहले ट्रेन आगे बढ़ गई और वह उसके साथ घिसटने लगीं. महिला करीब 10 सेकेंड तक ट्रेन के साथ लगभग 30 मीटर तक घिसटती चली गईं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के लिए यह बेहद डराने वाला पल था.

सम्बंधित ख़बरें

रांची से पटना जा रही ट्रेन के सफर में एक युवक लापता हो गया (Representational)
खाना लेने ट्रेन से उतरा जन सुराज पार्टी का सदस्य लापता, तलाश कर रही पुलिस
केरल में चलती ट्रेन से उतरना भारी पड़ा (Photo-Representational)
एक भूल और ज़िंदगी ख़त्म! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में शख्स की मौत
A woman was saved in the nick of time by officials at Uttar Pradesh's Prayagraj.
चलती ट्रेन से उतरते ही नीचे गिरी महिला, 5 मिनट में RPSF ने बचाया
चलती ट्रेन से गिरे यात्री को व्यक्ति ने दी नई जिंदगी. (Photo: Screengrab)
चलती ट्रेन से उतरते समय गिरा यात्री, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति बना भगवान... ऐसे बचाई जान- VIDEO
Bunker Roy
मशहूर सोशल एक्टिविस्ट संजीत बंकर रॉय का निधन

RPF जवान ने गार्ड को किया इशारा, रुकवाई ट्रेन

Advertisement

प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर ड्यूटी कर रहे RPF कॉन्स्टेबल निरंजनलाल की नजर महिला पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए ट्रेन के गार्ड को रुकने का इशारा किया. इशारा मिलते ही ट्रेन रोकी गई. इसके बाद कॉन्स्टेबल दौड़कर महिला के पास पहुंचे और दूसरे यात्रियों की मदद से उन्हें कोच और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकाला. कॉन्स्टेबल की तेजी और सूझबूझ से महिला की जान बच गई. अगर ट्रेन कुछ दूर और आगे बढ़ जाती तो हादसा और गंभीर हो सकता था.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से उतरने लगी महिला, पटरी के नीचे जा गिरी... 5 मिनट में RPSF ने बचाई जान

हादसे के बाद घायल महिला को RPF की मदद से किशनगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टर मानसिंह शेखावत के मुताबिक, महिला के दाएं पैर में घुटने के नीचे फ्रैक्चर हुआ है. इसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों पर घिसटने से चोट और खरोंचें आई हैं. फिलहाल उनका इलाज जारी है. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें महिला ट्रेन के साथ घिसटती दिखाई दे रही हैं. फुटेज में RPF जवान की तत्परता और ट्रेन रुकवाने की कोशिश भी देखी जा सकती है. 

रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने एक बार फिर चलती ट्रेन से उतरने के खतरे को सामने ला दिया है. ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले उतरने की कोशिश जानलेवा हो सकती है. ऐसे में यात्रियों को हमेशा ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही चढ़ना या उतरना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CBI खोलेगी दिशा सालियान की मौत का राज, CM देवेंद्र फडणवीस बोले- जांच देर से शुरू हुई |
    खराब हवा... घुटता दम! नोएडा में BS3-BS4 गाड़ियों की एंट्री बैन, जानें क्या है नया नियम |
    सोनिया गांधी ने इमरजेंसी को बताया गलती, मोदी से रिश्तों पर भी खोले राज |
    स्कूटी में मिला विशालकाय अजगर, निकालने में लोगों के छूट गए पसीने- VIDEO |
    IPL Trade: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स के हवाले, अर्शदीप सिंह की MI में एंट्री... IPL से पहले सबसे बड़ा उलटफेर! |
    भैया दूज पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, भाई-बहन लगा रहे यमुना में पवित्र डुबकी |
    43 की उम्र में एक साथ 3 बच्चों की मां बनी थीं फराह खान, एक्ट्रेस की जागी उम्मीद, सालों बाद IVF से भरी सूनी गोद |
    शेयर बाजार में जारी है पैसों की बारिश, 1300 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 25000 पार |
    दिवाली बाद दिल्ली-NCR में कम नहीं होता प्रदूषण, जानिए चेन्नई-हैदराबाद में कैसे साफ हो जाती है हवा |
    आज 6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, अब कहां होंगे बाबा केदार के दर्शन?
    Advertisement