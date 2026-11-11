चलती ट्रेन से उतरने के दौरान कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, 30 मीटर तक घिसटी... RPF जवान ने बचाई जान

राजस्थान के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गई. उसका पैर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. ट्रेन उसे करीब 30 मीटर तक घसीटती रही. तभी RPF के एक जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने ट्रेन रुकवाकर महिला की जान बचा ली. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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घटना मंगलवार सुबह करीब 7:45 बजे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 की है. RPF चौकी प्रभारी निरंजन के मुताबिक, ट्रेन जयपुर-उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची थी. इस दौरान जनरल कोच में सवार 42 साल की सोनू पत्नी रामरतन, निवासी किशनगढ़ नीचे उतर रही थीं.

ट्रेन सुबह करीब 7:49 बजे अजमेर की ओर रवाना होने लगी. महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, तभी उनका पैर कोच के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. वह खुद को संभाल पातीं, इससे पहले ट्रेन आगे बढ़ गई और वह उसके साथ घिसटने लगीं. महिला करीब 10 सेकेंड तक ट्रेन के साथ लगभग 30 मीटर तक घिसटती चली गईं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के लिए यह बेहद डराने वाला पल था.

RPF जवान ने गार्ड को किया इशारा, रुकवाई ट्रेन

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प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर ड्यूटी कर रहे RPF कॉन्स्टेबल निरंजनलाल की नजर महिला पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए ट्रेन के गार्ड को रुकने का इशारा किया. इशारा मिलते ही ट्रेन रोकी गई. इसके बाद कॉन्स्टेबल दौड़कर महिला के पास पहुंचे और दूसरे यात्रियों की मदद से उन्हें कोच और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकाला. कॉन्स्टेबल की तेजी और सूझबूझ से महिला की जान बच गई. अगर ट्रेन कुछ दूर और आगे बढ़ जाती तो हादसा और गंभीर हो सकता था.

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हादसे के बाद घायल महिला को RPF की मदद से किशनगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टर मानसिंह शेखावत के मुताबिक, महिला के दाएं पैर में घुटने के नीचे फ्रैक्चर हुआ है. इसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों पर घिसटने से चोट और खरोंचें आई हैं. फिलहाल उनका इलाज जारी है. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें महिला ट्रेन के साथ घिसटती दिखाई दे रही हैं. फुटेज में RPF जवान की तत्परता और ट्रेन रुकवाने की कोशिश भी देखी जा सकती है.

रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने एक बार फिर चलती ट्रेन से उतरने के खतरे को सामने ला दिया है. ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले उतरने की कोशिश जानलेवा हो सकती है. ऐसे में यात्रियों को हमेशा ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही चढ़ना या उतरना चाहिए.

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