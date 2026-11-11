खराब हवा... घुटता दम! नोएडा में BS3-BS4 गाड़ियों की एंट्री बैन, जानें क्या है नया नियम

दिल्ली-NCR की हवा खराब होते ही अब सड़कों पर भी सख्ती शुरू हो गई है. प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नोएडा में भी ग्रैप-3 (GRAP-III) लागू कर दिया गया है. जिससे नोएडा में एंट्री करने वाले BS-III और BS-IV कैटेगरी की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है. यानी अगर आप अपनी पुरानी कार या बाइक लेकर नोएडा की सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपनी गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड जरूर जांच लीजिए. नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है.

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गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस DCP सैय्यद अली अब्बास ने आजतक को बताया कि, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ये सख्ती की गई है. अब एनसीआर में GRAP-III लागू हो चुका है. इसके तहत जिले में BS-III और BS-IV कैटेगरी के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर में करीब 1 लाख BS-IV और 51 हजार से ज्यादा BS-III वाहन रजिस्टर्ड हैं. इस तरह प्रतिबंध के दायरे में लगभग 1.5 लाख गाड़ियां आ रही हैं.



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पुलिस टीम की तैनाती, इन जगहों पर निगरानी

DCP ट्रैफिक ने बताया कि, ऐसे वाहनों नज़र रखने के लिए नोएडा के अलग-अलग लोकेशन पर कई टीमों की तैनाती की गई हैं. ये टीमें 24 घंटे अलग-अलग जगहों पर निगरानी कर रही हैं. इनमें जेवर टोल प्लाजा, जीरो पॉइंट, परी चौक, चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और जिले के दूसरे बॉर्डर एरिया शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली से नोएडा आने वाले प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है.





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@dcptrafficnoida के निर्देशन में @Noidatraffic द्वारा कालिंदी बॉर्डर मार्ग पर NGT के ग्रेप-3 प्रतिबंधों के अनुपालन में BS-3 पेट्रोल एवं BS-4 वाहनों के चालकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक कर पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग की अपील की गई। https://t.co/5ZQ32uwHMp — Noida Traffic Police (@Noidatraffic) November 10, 2026

दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में प्राइवेट और कमर्शियल वाहन रोजाना गौतमबुद्ध नगर में दाखिल होते हैं. इनमें दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, फरीदाबाद और पलवल से आने वाले वाहन शामिल हैं. ऐसे में पुलिस ने DND फ्लाईवे, चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज, न्यू अशोक नगर और कोंडली बॉर्डर जैसे व्यस्त रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है.

इन जगहों पर तैनात टीमें प्रतिबंधित वाहनों को रोक रही हैं. केवल निर्धारित एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करने वाले वाहनों को ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है. अधिकारियों की तैयारी ऐसे वाहनों को भी रोकने की है, जो दूसरे जिलों से गौतमबुद्ध नगर होते हुए दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं.

...तो सीज हो जाएगी गाड़ी

DCP सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि, प्रतिबंधित वाहनों के साथ यात्रा करने वालों को रोकने के बाद उन्हें जरूरी जांच के बाद चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है. लेकिन यदि कोई बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को सीज किया जा सकता है. पुलिस ने वाहन चालकों से GRAP-III के नियमों का पालन करने की अपील की है.

दिल्ली में एंट्री के लिए BS6 जरूरी

नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी ट्रैफिक पुलिस ने जरूरी जानकारी साझा की है. गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के संशोधित GRAP निर्देश संख्या 104 (29 सितंबर 2026) और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की 23 जून 2026 की अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS-VI से कम एमिशन स्टैंडर्ड वाले वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू है.



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इस नियम के तहत BS-VI मानक से कम वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है. हालांकि, BS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक और LNG वाहनों को निर्धारित नियमों और छूट के आधार पर दिल्ली में प्रवेश मिल सकता है. दूसरे राज्यों से आने वाली BS-VI से कम स्टैंडर्ड वाली डीजल बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वहीं, जिन ट्रकों का दिल्ली में कोई काम नहीं है, उन्हें शहर के अंदर जाने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे रूट का का इस्तेमाल करना होगा.

BS6 गाड़ियों के लिए भी जरूरी है PUC सर्टिफिकेट

दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सिर्फ BS-VI गाड़ी होना ही काफी नहीं है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, BS-VI वाहनों के पास वैलिड PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. इसके बिना BS-VI वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. वहीं, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के लिए भी निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेंगे. नियमों के तहत LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर अन्य कैटेगरी के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.

कैसे पता करें आपकी गाड़ी BS3 है या BS4

अब सवाल है कि आखिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कार या बाइक BS-III है या BS-IV. इसके लिए सबसे पहले अपनी गाड़ी की RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करें. RC में फ्यूल नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स या भारत स्टेज (Bharat Stage) के नाम से जानकारी दी जाती है. अगर आपके पास स्मार्ट RC है, तो यह जानकारी उसमें मौजूद होगी. इसके अलावा आप परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल (https://parivahan.gov.in/) या mParivahan ऐप पर वाहन नंबर डालकर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख सकते हैं.

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गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, डीलर के डॉक्यूमेंट या कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है. ध्यान रखें कि गाड़ी की उम्र देखकर ही उसका BS नॉर्म तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग-अलग राज्यों और समय पर लागू नियमों के कारण एक ही साल में रजिस्टर्ड गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं.

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