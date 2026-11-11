CBI खोलेगी दिशा सालियान की मौत का राज, CM देवेंद्र फडणवीस बोले- जांच देर से शुरू हुई

सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. करीब 6 साल से ये केस चल रहा है. लेकिन अभी तक उनकी मौत की असल वजह सामने नहीं आई है. पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी है. कोर्ट ने सीबीआई को FIR दर्ज करने को कहा था. इस चर्चित केस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया है.

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सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस केस की जांच काफी लेट शुरू हुई थी. मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किसी तरह की आपराधिक साजिश को नकारा था. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए और कमियां भी गिनाईं. इसके बाद केस की जांच CBI को सौंपी गई. दूसरी तरफ, दिशा के पिता पिछले कई सालों से बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. सुसाइड एंगल को उन्होंने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने सीबीआई की जांच पर भरोसा जताया है.

क्या है पूरा मामला?

दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थीं. 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में स्थित रिहायशी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी. दिशा की मौत का सुशांत सिंह राजपूत को तगड़ा झटका लगा था. दिशा की मौत के करीब छह दिन बाद यानी 14 जून 2020 को सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. सोशल मीडिया पर दोनों घटनाओं के आपस में जुड़े होने की थ्योरी लंबे समय से चल रही है. हालांकि मुंबई पुलिस को दिशा की मौत मामले में किसी तरह की आपराधिक साजिश नहीं दिखी. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया था. फिर इसे आत्महत्या से जुड़ा मामला बताया.

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पिता ने उठाए जांच पर सवाल

दिशा के पिता सतीश सालियान ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को सिरे से नकारा. उनके मुताबिक, दिशा की मौत में कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं. उन्होंने बेटी की हत्या होने का शक जताया है. सतीश सालियान ने 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अदालत से मामले में FIR दर्ज कराने और CBI से जांच करवाने की मांग की थी. दिशा के पिता ने अपनी याचिका में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे समेत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. वहीं आदित्य दिशा संग किसी तरह का कनेक्शन होने की बात से इनकार कर चुके हैं. आदित्य ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

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