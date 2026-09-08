scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make flaxseed Oil: बाजार से क्यों खरीदना, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध अलसी का तेल, झटपट बनकर होगा तैयार

How to Make flaxseed Oil: अलसी का तेल बालों और स्किन के लिए काफी अच्छा होता है लेकिन अगर आप बाजार से महंगा अलसी का तेल खरीद रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको इसे घर पर ही बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं. इस ट्रिक से आप आराम से अलसी का शुद्ध तेल निकाल सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर बनाएं अलसी का तेल (Photo: ITG)
घर पर बनाएं अलसी का तेल (Photo: ITG)

How to Make flaxseed Oil: ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, लिग्नेंस और विटामिन-E से भरपूर अलसी का तेल त्वचा और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह न केवल ढीली त्वचा में कसाव लाकर झुर्रियों को दूर करता है, बल्कि टूटते-झड़ते बालों को जड़ से मजबूत और चमकदार भी बनाता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला अलसी का तेल काफी महंगा होता है और कई बार प्रिजर्वेटिव्स व केमिकल्स की मिलावट के कारण इसके प्राकृतिक गुण कम हो जाते हैं.

अगर आप अपने लिए 100% शुद्ध, फ्रेश और केमिकल-फ्री अलसी का तेल चाहते हैं, तो बाजार पर पैसे बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में रखी अलसी और 1-2 साधारण चीजों की मदद से आप महज 10 मिनट में घर पर ही शुद्ध अलसी का तेल तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:
अलसी के बीज : 1/2 कप

सम्बंधित ख़बरें

झटपट और टेस्टी रेसिपीज (Photo-ITG)
दिनभर की थकान के बाद कुकिंग का नहीं है मन? झटपट बनाएं ये 5 रेसिपीज
रेस्टोरेंट जैसा हनी चिली पोटैटो अब बनाएं घर पर (Photo-ITG)
घर पर बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, नोट करें रेसिपी
अचारी मोरिंगा पराठा रेसिपी (Photo-ITG)
मोरिंगा की पत्तियों से बनाएं चटपटा अचारी पराठा, स्वाद है लाजवाब
Ethapazham Kozhukattai
गुड़-चावल से बनाएं केरल की ये देसी मिठाई, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे!
khatta kala chana recipe
बिना लहसुन-प्याज घर पर बनाएं खट्टे काले चने, चटकारे लेकर खाएंगे सब

नारियल तेल या जैतून का तेल : 1/2 कप

पानी: 1 कप (अगर जेल-इन्फ्यूज्ड ऑयल बनाना हो)

बनाने की विधि:
सबसे पहले अलसी के बीजों को अच्छे से साफ कर लें. अब मिक्सी के जार में अलसी के बीजों को डालकर रुक-रुक कर (पल्स मोड पर) चलाएं और दरदरा पाउडर बना लें.

एक कड़ाही या पैन में 1/2 कप नारियल तेल या जैतून का तेल डालें. इसमें दरदरी पिसी हुई अलसी मिलाएं. गैस की आंच को एकदम धीमा रखें और इसे 5 से 7 मिनट तक धीरे-धीरे पकने दें. ध्यान रखें कि तेल जले नहीं, सिर्फ अलसी के पोषक तत्व तेल में समा जाएं.

Advertisement

7 मिनट बाद गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दें.

अब एक बर्तन के ऊपर मलमल या सूती कपड़ा रखें. तैयार मिश्रण को कपड़े में डालकर हाथों से कसकर निचोड़ें करें. कपड़ा छानने पर 100% शुद्ध, गाढ़ा और हल्का सुनहरा अलसी का तेल कटोरी में निकल आएगा.

इस शुद्ध तेल को एक साफ और सूखी कांच की बोतल में भरकर रखें. यह तेल महीनों तक खराब नहीं होता है.

घर पर बने शुद्ध अलसी तेल के फायदे
रात को सोने से पहले चेहरे पर इस तेल की 2-3 बूंदें लगाकर ऊपर की तरफ मसाज करें. यह ढीली स्किन को टाइट करता है और झुर्रियां गायब करता है.

अलसी का तेल बालों की जड़ों में लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल तेजी से लंबे व घने होते हैं.

यह बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है जिससे रूखे और बेजान बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How to Make flaxseed Oil: बाजार से क्यों खरीदना, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध अलसी का तेल, झटपट बनकर होगा तैयार |
    इंटर-कास्ट लव मैरिज से खफा था परिवार, दामाद पर तलवारों से हमला, 5 महीने की गर्भवती बेटी को नहर में फेंका |
    'टीम इंडिया का कोच बना तो पत्नी दे देगी तलाक!' आशीष नेहरा ने किया चौंकाने वाला खुलासा |
    बिना कपड़ों के बर्गर देने पहुंचा डिलीवरी एजेंट, कैमरे में हुआ कैद |
    Rahu Rashi Parivartan 2026: राहु का मकर राशि में गोचर, 2028 तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा |
    फिनटेक के बाद AI और क्वांटम की बारी, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी का बड़ा संदेश |
    क्यों एक बहू अपने ही ससुर की जान की दुश्मन बन गई? देखें विशेष |
    पत्नी का मर्डर किया, सिर काटकर फ्रिज में छुपाया, बोला- जेल से छूटकर इसके 'शुगर डैडी' को मारूंगा |
    स्कूल में आदिवासी छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप, जांच की मांग |
    दूसरी बार मां बनेंगी दीपिका पादुकोण, दिखाया हैवी बेबी बंप, बेटी को गले लगाकर हुईं इमोशनल
    Advertisement