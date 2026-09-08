How to Make flaxseed Oil: बाजार से क्यों खरीदना, घर में 2 चीजों से बनाएं शुद्ध अलसी का तेल, झटपट बनकर होगा तैयार

How to Make flaxseed Oil: ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, लिग्नेंस और विटामिन-E से भरपूर अलसी का तेल त्वचा और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह न केवल ढीली त्वचा में कसाव लाकर झुर्रियों को दूर करता है, बल्कि टूटते-झड़ते बालों को जड़ से मजबूत और चमकदार भी बनाता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला अलसी का तेल काफी महंगा होता है और कई बार प्रिजर्वेटिव्स व केमिकल्स की मिलावट के कारण इसके प्राकृतिक गुण कम हो जाते हैं.

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अगर आप अपने लिए 100% शुद्ध, फ्रेश और केमिकल-फ्री अलसी का तेल चाहते हैं, तो बाजार पर पैसे बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में रखी अलसी और 1-2 साधारण चीजों की मदद से आप महज 10 मिनट में घर पर ही शुद्ध अलसी का तेल तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:

अलसी के बीज : 1/2 कप

नारियल तेल या जैतून का तेल : 1/2 कप

पानी: 1 कप (अगर जेल-इन्फ्यूज्ड ऑयल बनाना हो)

बनाने की विधि:

सबसे पहले अलसी के बीजों को अच्छे से साफ कर लें. अब मिक्सी के जार में अलसी के बीजों को डालकर रुक-रुक कर (पल्स मोड पर) चलाएं और दरदरा पाउडर बना लें.

एक कड़ाही या पैन में 1/2 कप नारियल तेल या जैतून का तेल डालें. इसमें दरदरी पिसी हुई अलसी मिलाएं. गैस की आंच को एकदम धीमा रखें और इसे 5 से 7 मिनट तक धीरे-धीरे पकने दें. ध्यान रखें कि तेल जले नहीं, सिर्फ अलसी के पोषक तत्व तेल में समा जाएं.

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7 मिनट बाद गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दें.

अब एक बर्तन के ऊपर मलमल या सूती कपड़ा रखें. तैयार मिश्रण को कपड़े में डालकर हाथों से कसकर निचोड़ें करें. कपड़ा छानने पर 100% शुद्ध, गाढ़ा और हल्का सुनहरा अलसी का तेल कटोरी में निकल आएगा.

इस शुद्ध तेल को एक साफ और सूखी कांच की बोतल में भरकर रखें. यह तेल महीनों तक खराब नहीं होता है.

घर पर बने शुद्ध अलसी तेल के फायदे

रात को सोने से पहले चेहरे पर इस तेल की 2-3 बूंदें लगाकर ऊपर की तरफ मसाज करें. यह ढीली स्किन को टाइट करता है और झुर्रियां गायब करता है.

अलसी का तेल बालों की जड़ों में लगाने से डैंड्रफ खत्म होता है और बाल तेजी से लंबे व घने होते हैं.

यह बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है जिससे रूखे और बेजान बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं.

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