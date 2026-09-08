scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'टीम इंडिया का कोच बना तो पत्नी दे देगी तलाक!' आशीष नेहरा ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को भी टीम इंडिया के हेड कोच बनने का दावेदार माना जा रहा है. लेकिन क्या नेहरा खुद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद कर दिया है.

Advertisement
X
नेहरा का चौंकाने वाला खुलासा. (PHOTO: PTI/Instagram)
नेहरा का चौंकाने वाला खुलासा. (PHOTO: PTI/Instagram)

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं. आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए बतौर कोच उनका सफर कमाल का रहा है. गुजरात को पहले ही सीजन में खिताब दिलाने में आशीष नेहरा की भूमिका बेहद अहम रही थी. 

हाल ही में जब आशीष नेहरा से भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की हंसी छूट गई. नेहरा जी ने मजाकिया लहजे में साफ कह दिया कि अगर उन्होंने बिना पूछे टीम इंडिया की कोचिंग की जिम्मेदारी ली तो उनका अपनी पत्नी रुश्मा नेहरा से तलाक हो सकता है!

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू हो रही टी-20 सीरीज से पहले कोलकाता में सीएबी के सालाना अवॉर्ड समारोह में आशीष नेहरा पहुंचे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Sooryavanshi
'10 में से 4 मैच अकेले दम पर जिता सकते हैं वैभव सूर्यवंशी!'
Kumar Kushagra
वैभव के टीममेट ने मचाई तबाही, वनडे स्टाइल में ठोका शतक
Gujarat Titans' head coach Ashish Nehra in frame
धोनी नहीं, आशीष नेहरा हैं सबसे बड़े मास्टरमाइंड! इस क्रिकेटर ने बताई वजह
Vaibhav Sooryavanshi wicket, India A vs Afghanistan A
वैभव के लिए बनाया 'नेहरा जी' जैसा प्लान, यूं ट्रैप में फंसे 'बेबी बॉस'
GT का ‘किला अहमदाबाद’ बना विरोधियों का सबसे बड़ा डर

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में टीम इंडिया को कोचिंग देना चाहेंगे? इस पर नेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है. सबसे पहले तो मुझे अपने घर की हाई कमीशन यानी अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा! वरना मेरा तलाक हो सकता है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rushma Nehra (@rd.nehra)

भारतीय टीम के लिए कोचिंग करना आसान नहीं

इस बयान के पीछे नेहरा ने एक बहुत ही सीरियस वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोच बनने का सीधा सा मतलब है कि आपको साल के 8 से 9 महीने घर-परिवार से दूर रहकर लगातार ट्रैवल करना पड़ेगा. नेहरा ने आगे बताया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है. इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग में इतनी भागदौड़ और प्रेशर होता है कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 साल से ज्यादा इस पद पर टिक नहीं पाता.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rushma Nehra (@rd.nehra)

गुजरात टाइटन्स को लेकर कही ये बात

गुजरात टाइटन्स को अपनी शानदार कोचिंग से आईपीएल चैम्पियन बना चुके नेहरा से जब आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की तुलना करने को कहा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने माना कि किसी देश की नेशनल टीम का कोच होना ज्यादा मुश्किल काम है.

नेहरा ने कहा कि पूरे देश का झंडा लेकर चलना और 9 महीने ट्रैवल करना कोई मामूली बात नहीं है. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गुजरात के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि वो काम नहीं, मेरा पैशन है. नेहरा के मुताबिक आईपीएल में 10 टीमें होती हैं और मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन नेशनल टीम को संभालना एक अलग ही लेवल की जिम्मेदारी है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rushma Nehra (@rd.nehra)

भविष्य को लेकर क्या है प्लान?

क्या वो कभी टीम इंडिया के कोच बनेंगे? इस पर नेहरा ने कहा कि यह उनके लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया है. वो फिलहाल अपनी मौजूदा जिंदगी और काम से बहुत खुश हैं. मौजूदा समय में टीम इंडिया की कोचिंग की कमान गौतम गंभीर के हाथों में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिना कपड़ों पहने बर्गर देने पहुंचा डिलीवरी एजेंट, कैमरे में हुआ कैद |
    Rahu Rashi Parivartan 2026: राहु का मकर राशि में गोचर, 2028 तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा |
    फिनटेक के बाद AI और क्वांटम की बारी, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी का बड़ा संदेश |
    क्यों एक बहू अपने ही ससुर की जान की दुश्मन बन गई? देखें विशेष |
    पत्नी का मर्डर किया, सिर काटकर फ्रिज में छुपाया, बोला- जेल से छूटकर इसके 'शुगर डैडी' को मारूंगा |
    स्कूल में आदिवासी छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप, जांच की मांग |
    दूसरी बार मां बनेंगी दीपिका पादुकोण, दिखाया हैवी बेबी बंप, बेटी को गले लगाकर हुईं इमोशनल |
    राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्र से CM योगी की मुलाकात, क्या हुई बात? देखें |
    सत्य निकेतन में बिल्डिंग्स गिराने का काम शुरू, 7 इमारत सील, 35 को भेजा नोटिस |
    गणेशोत्सव पर मुंबईकरों को बड़ी सौगात: 11 से 27 सितंबर तक टोल टैक्स माफ, जानें कहां और कैसे मिलेगा फ्री पास
    Advertisement