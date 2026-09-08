'टीम इंडिया का कोच बना तो पत्नी दे देगी तलाक!' आशीष नेहरा ने किया चौंकाने वाला खुलासा

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं. आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए बतौर कोच उनका सफर कमाल का रहा है. गुजरात को पहले ही सीजन में खिताब दिलाने में आशीष नेहरा की भूमिका बेहद अहम रही थी.
हाल ही में जब आशीष नेहरा से भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की हंसी छूट गई. नेहरा जी ने मजाकिया लहजे में साफ कह दिया कि अगर उन्होंने बिना पूछे टीम इंडिया की कोचिंग की जिम्मेदारी ली तो उनका अपनी पत्नी रुश्मा नेहरा से तलाक हो सकता है!
भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू हो रही टी-20 सीरीज से पहले कोलकाता में सीएबी के सालाना अवॉर्ड समारोह में आशीष नेहरा पहुंचे थे.
जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में टीम इंडिया को कोचिंग देना चाहेंगे? इस पर नेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है. सबसे पहले तो मुझे अपने घर की हाई कमीशन यानी अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा! वरना मेरा तलाक हो सकता है.
भारतीय टीम के लिए कोचिंग करना आसान नहीं
इस बयान के पीछे नेहरा ने एक बहुत ही सीरियस वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोच बनने का सीधा सा मतलब है कि आपको साल के 8 से 9 महीने घर-परिवार से दूर रहकर लगातार ट्रैवल करना पड़ेगा. नेहरा ने आगे बताया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है. इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग में इतनी भागदौड़ और प्रेशर होता है कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 साल से ज्यादा इस पद पर टिक नहीं पाता.
गुजरात टाइटन्स को लेकर कही ये बात
गुजरात टाइटन्स को अपनी शानदार कोचिंग से आईपीएल चैम्पियन बना चुके नेहरा से जब आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की तुलना करने को कहा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने माना कि किसी देश की नेशनल टीम का कोच होना ज्यादा मुश्किल काम है.
नेहरा ने कहा कि पूरे देश का झंडा लेकर चलना और 9 महीने ट्रैवल करना कोई मामूली बात नहीं है. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गुजरात के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि वो काम नहीं, मेरा पैशन है. नेहरा के मुताबिक आईपीएल में 10 टीमें होती हैं और मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन नेशनल टीम को संभालना एक अलग ही लेवल की जिम्मेदारी है.
भविष्य को लेकर क्या है प्लान?
क्या वो कभी टीम इंडिया के कोच बनेंगे? इस पर नेहरा ने कहा कि यह उनके लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया है. वो फिलहाल अपनी मौजूदा जिंदगी और काम से बहुत खुश हैं. मौजूदा समय में टीम इंडिया की कोचिंग की कमान गौतम गंभीर के हाथों में है.