बिना कपड़ों पहने बर्गर देने पहुंचा डिलीवरी एजेंट, कैमरे में हुआ कैद

अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स उस वक्त हैरान रह गया, जब उसने अपने घर के बाहर खाना पहुंचाने आए डिलीवरी एजेंट की तस्वीरें देखीं. शख्स ने जब अपने डोरबेल कैमरे की फुटेज चेक की तो उसके होश उड़ गए. वीडियो में डिलीवरी एजेंट बिना कपड़ों के घर के दरवाजे तक पहुंचा और बर्गर का ऑर्डर रखकर वापस चला गया. परिवार ने घटना के बाद खाना फेंक दिया और कंपनी से रिफंड भी मांगा.
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हैरान करने वाली घटना 24 अगस्त को टेक्सास के ह्यूस्टन के होमस्टीड इलाके में हुई. मैटलक नाम के शख्स का कहना है कि उस समय वह घर के अंदर वीडियो गेम खेल रहा था. उसकी बेटी भी घर में मौजूद थी. तभी उन्हें फोन पर खाना डिलीवर होने की सूचना मिली.
डोरबेल कैमरे की फुटेज देखकर उड़ गए होश
मैटलक ने बताया कि नोटिफिकेशन देखने के बाद उन्होंने Ring डोरबेल कैमरे की फुटेज खोली. शुरुआत में उन्हें लगा कि डिलीवरी एजेंट ने त्वचा के रंग जैसा कोई कपड़ा या बॉडीसूट पहन रखा है.
लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्हें समझ आया कि मामला कुछ और ही है. वीडियो में डिलीवरी एजेंट कथित तौर पर पूरी तरह बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा था. उसके कंधों तक लंबे बाल थे और वह बिल्कुल सामान्य तरीके से घर के दरवाजे की तरफ आया.
ड्राइवर ने खाने का पैकेट दरवाजे के पास रखा और फिर बिना किसी जल्दबाजी के वापस अपनी कार की तरफ चला गया. जब तक मैटलक दरवाजे तक पहुंचे, तब तक डिलीवरी एजेंट वहां से जा चुका था.
परिवार ने खाना फेंक दिया
मैटलक ने बताया कि फुटेज देखने के बाद वह इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए कि जिस व्यक्ति ने उनके परिवार के लिए खाना संभाला और डिलीवर किया. वह इस तरह बिना कपड़ों के आया था.
उन्होंने ऑर्डर खाने के बजाय सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया. इसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत फूड डिलीवरी कंपनी से की और घटना की फुटेज भी कंपनी के साथ साझा की.
कंपनी ने ड्राइवर को प्लेटफॉर्म से हटाया
मामला सामने आने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी ने भी कार्रवाई की. कंपनी के प्रवक्ता ने इस घटना को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि जैसे ही कंपनी को इसकी जानकारी मिली, उसने संबंधित ड्राइवर की पहचान कर उसे अपने प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से हटा दिया.
कंपनी ने कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करता और जरूरत पड़ने पर पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है. फिलहाल डिलीवरी ड्राइवर की सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं बताई गई है.
पुलिस ने भी दी प्रतिक्रिया
स्थानीय पुलिस के मुताबिक, अगर इस मामले में कोई संभावित आपराधिक कार्रवाई बनती है तो उसके लिए घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच करनी होगी. पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि मामले में कोई आपराधिक आरोप लगाया जा सकता है या नहीं.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि डिलीवरी एजेंट ने बिना कपड़ों के खाना डिलीवर करने का फैसला क्यों किया था. हालांकि, घर के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस घटना ने परिवार को जरूर हैरान कर दिया.
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यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आजकल घरों के बाहर लगे डोरबेल और सिक्योरिटी कैमरे किस तरह ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिनकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं होती.