इंटर-कास्ट लव मैरिज से खफा था परिवार, दामाद पर तलवारों से हमला, 5 महीने की गर्भवती बेटी को नहर में फेंका

श्री मुक्तसर साहिब जिले के कराई वाला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन साल पहले हाई कोर्ट में इंटर-कास्ट लव मैरिज करने वाले एक कपल को कथित तौर पर लड़की के परिवार की नाराजगी का खौफनाक सामना करना पड़ा. आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने पहले उसके पति और उसके परिवार पर तेजधार हथियारों से हमला किया और फिर साढ़े पांच महीने की गर्भवती महिला को जबरन अपने साथ ले जाकर नहर में फेंक दिया. पीड़ित दंपत्ति के मुताबिक, लड़की और लड़के ने करीब तीन साल पहले हाई कोर्ट में लव मैरिज की थी. लड़का मजहबी सिख समुदाय से है, जबकि लड़की जट सिख परिवार से है. दोनों की यह शादी लड़की के परिवार को मंजूर नहीं थी. इसी वजह से लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव की बात सामने आ रही है.

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पीड़ित सतनाम सिंह का आरोप है कि दो दिन पहले लड़की के परिवार के करीब 10-12 लोग उनके घर पहुंचे. उनके हाथों में तलवारें और किरपानें थीं. आरोप है कि घर पहुंचते ही उन्होंने पूरे परिवार पर हमला कर दिया. सतनाम सिंह के मुताबिक, हमले में उनके सिर और हाथ पर चोट लगी. इस दौरान हमलावर उनकी पत्नी अमृतप्रीत कौर को भी जबरन अपने साथ ले गए. सतनाम सिंह ने आरोप लगाया कि हमले के बाद वह खून से लथपथ हो गए और उनकी बुजुर्ग मां के साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद अमृतप्रीत कौर को जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से ले जाया गया. परिवार का आरोप है कि महिला उस समय साढ़े पांच महीने की गर्भवती थी.

शादी के बाद बढ़ी परिवार की नाराजगी

आरोप है कि अगले दिन सुबह करीब साढ़े 7 बजे अमृतप्रीत कौर को बड़ी नहर में फेंक दिया गया. पीड़ित परिवार का कहना है कि महिला को उसके अपने पिता और भाइयों ने नहर में फेंका. हालांकि, महिला किसी तरह नहर से बाहर निकलने में कामयाब रही. इसके बाद उसे गांव के सरपंच की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना के बाद अमृतप्रीत कौर का बयान भी सामने आया है. परिवार का आरोप है कि उसके साथ जो हुआ, वह इंटर-कास्ट लव मैरिज से नाराजगी का नतीजा है. पीड़ित दंपत्ति ने इस पूरे मामले में गांव के सरपंच की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सरपंच की भी इस घटना में शह थी.

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पीड़ित दंपत्ति का यह भी आरोप है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद उन्हें समय पर इंसाफ नहीं मिला. परिवार का कहना है कि घटना के तीन दिन बाद भी वे न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. गर्भवती महिला और उसका परिवार अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. दूसरी तरफ, गिद्दड़बाहा पुलिस ने इस मामले में लड़की के बयान के आधार पर पिता समेत छह लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में दर्ज केस और महिला के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पिता समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

इस पूरी घटना ने एक बार फिर उस विवाद को सामने ला दिया है, जिसमें परिवार की नाराजगी के चलते प्रेम विवाह करने वाले कपल को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं. पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई से ही यह साफ होगा कि घटना में कौन-कौन शामिल था और आरोपों की पूरी सच्चाई क्या है.



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रिपोर्ट- अशफाक ढुड्डी