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एआर रहमान ने आशा भोसले को दिया ट्रिब्यूट, AI से बना गाना रिलीज, साथ दिखे तीनों खान

आशा भोसले के जन्मदिन पर एआर रहमान ने उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए 'आशा फॉरएवर' रिलीज किया. इस वीडियो में आशा भोसले की लाइफ के अहम पड़ावों को AI के ज़रिए फिर से दिखाया गया है.

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ए आर रहमान ने आशा भोसले को दिया ट्रिब्यूट (Photo: YT/A. R. Rahman)
ए आर रहमान ने आशा भोसले को दिया ट्रिब्यूट (Photo: YT/A. R. Rahman)

भारतीय संगीत की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से दशकों तक राज करने वाली महान सिंगर आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा. 8 सितंबर को उनकी जयंती के खास मौके पर ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने उन्हें एक बेहद अनोखा और इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है.

रहमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया एक स्पेशल गाना 'आशा फॉरएवर' रिलीज किया है. यह गाना न केवल आशा ताई के ऐतिहासिक संगीतमय सफर को दिखाता है,  बल्कि AI तकनीक के जरिए उनकी यादों को एक बार फिर से ताजा कर देता है.

दिखा आशा ताई का पूरा जीवन
एआर रहमान द्वारा तैयार किए गए इस खास म्यूज़िक वीडियो में आशा भोसले की जिंदगी के हर उस दौर को खूबसूरती से पिरोया गया है. बहुत छोटी उम्र से शुरू हुए उनके गायकी के सफर से लेकर आरडी बर्मन (पंचम दा) के साथ उनकी शादी, उन्हें मिले बड़े-बड़े सम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारियों को यह वीडियो गहराई से दिखाता है. गाने के बोल जाने-माने गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, जबकि इसे लंदन और मुंबई की खूबसूरत लोकेशनों पर शूट किया गया है.

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यहां सुने पूरा गाना

तीनों खान दिखाई दिए
इस स्पेशल AI म्यूजिक वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ संगीत जगत ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर और मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल समेत कई बड़े सितारे शामिल हैं. साउथ के बड़े एक्टर रजनीकांत और कमल हासन भी दिखाई दिए हैं. खास बात यह भी है कि इस गाने को आशा भोसले के निधन से पहले ही रहमान ने रिकॉर्ड कर लिया था. 

12 अप्रैल को दुनिया को कहा था अलविदा
अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वाली आशा भोसले ने इसी साल 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली थी. अत्यधिक थकान और सीने में गंभीर संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. 

निधन के बाद 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क में आशा भोसले का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था. सार्वजनिक जीवन में उनकी आखिरी झलक 5 मार्च को देखने को मिली थी, जब वह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर तथा सानिया चंडोक की शादी के समारोह में मुंबई में शामिल हुई थीं.

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