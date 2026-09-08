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राजधानी में विक्रम हत्याकांड का मामला गरमाया, मणिपुर सीएम ने दिल्ली CM को लिखी चिट्ठी

दिल्ली के किलोकरी में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है.

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इंफाल में चोंगथम विक्रम सिंह हत्याकांड के विरोध में कैंडिल मार्च निकाला गया
इंफाल में चोंगथम विक्रम सिंह हत्याकांड के विरोध में कैंडिल मार्च निकाला गया

दिल्ली के किलोकरी में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस कांड के बाद किलोकरी में रहने वाले नॉर्थईस्ट समुदाय में डर का माहौल है. वहीं इस मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है. साथ ही कहा है कि जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सीधी निगरानी में होनी चाहिए.

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपियों और साजिशकर्ताओं को बिना देरी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए.

जरूरत पड़े तो CBI जांच पर हो विचार

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मुख्यमंत्री ने मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर भी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां इसकी जरूरत बताती हैं तो मामले की जांच CBI से कराई जाए, या ऐसी किसी स्वतंत्र और विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए. इससे जांच को लेकर लोगों का भरोसा मजबूत होगा.

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रहने वाले मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों तथा कामकाजी लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है. उन्होंने मांग की कि जिन इलाकों में मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र और पेशेवर बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए. सी. विक्रम सिंह की मौत के मामले को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से चार मांगें रखी हैं.

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में तेज और हाई लेवल जांच
सभी आरोपियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
जरूरत पड़ने पर CBI जांच पर विचार 
दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम

पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने भी जताया था शोक

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी चोंगथम विक्रम सिंह की मौत पर दुख जताते हुए दिल्ली पुलिस से मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में विक्रम सिंह को मणिपुर का प्रसिद्ध गिटारिस्ट और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रसिद्ध कलाकार बताया था. 

बीरेन सिंह ने कहा कि विक्रम सिंह का संगीत के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका असमय निधन उनके परिवार, संगीत जगत और मणिपुर के लोगों के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने विक्रम सिंह के साथ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में उनके घर के पास हुई कथित मारपीट पर चिंता जताई थी.

बीरेन सिंह ने कहा कि घटना से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस को तेजी से उचित कार्रवाई करनी चाहिए, मामले की गहन जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की.

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यह भी पढ़िए 'सुरक्षा के लिए दिल्ली आए थे, मणिपुर वाले यहां भी सेफ नहीं', टीचर की पीट-पीटकर हत्या पर गुस्से में परिवार-दोस्त

इंफाल में कैंडललाइट विजिल का आयोजन

उधर, मंगलवार शाम इंफाल के कांगला के वेस्टर्न गेट पर विक्रम सिंह की याद में कैंडललाइट विजिल का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मामले में न्याय की मांग की. कैंडललाइट विजिल का आयोजन थांगमेइबंद यूनाइटेड क्लब (TUC) की ओर से किया गया था. इसमें समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल हुए. लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी मौत के मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठाई.

'वी वांट जस्टिस फॉर चोंगथम विक्रम' के लगे नारे

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'वी वांट जस्टिस फॉर चोंगथम विक्रम' के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विक्रम सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को न्याय मिले. 

मणिपुर में घटना को लेकर बढ़ी चिंता

कांगला में आयोजित कैंडललाइट विजिल के दौरान लोगों ने दिल्ली में हुई घटना को लेकर चिंता भी जताई. विक्रम सिंह की मौत के बाद मणिपुर में मामले की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.
 

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