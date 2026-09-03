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Dry Fruit Roll Burfi: बाजार की महंगी मिठाई को कहें बाय! 1 गिलास दूध और मेवों से सस्ते में बनाएं टेस्टी ड्राई फ्रूट रोल बर्फी

Dry Fruit Roll Burfi: अगर आप भी जन्माष्टमी पर बाजार की मिठाई की जगह घर पर ही कुछ शुद्ध और सात्विक बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको टेस्टी ड्राई फ्रूट रोल बर्फी की रेसिपी बता रहे हैं. बाजार में एक हजार से 1200 रुपये किलो में मिलने वाली ये मिठाई आप घर की चीजों से सस्ते में बना सकते हैं.

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ड्राई फ्रूट रोल बर्फी (Photo: ITG)
ड्राई फ्रूट रोल बर्फी (Photo: ITG)

Dry Fruit Roll Burfi: जन्माष्टमी के मौके पर हर घर में लोग कान्हा के भोग के लिए तरह-तरह की मिठाई खरीदकर लाते हैं. मिठाइयों के बिना हर जश्न अधूरा लगता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली काजू कतली, पिस्ता रोल और ड्राई फ्रूट रोल जैसी मिठाइयां न सिर्फ जेब पर भारी पड़ती हैं, बल्कि उनमें मिलावट का डर भी बना रहता है.

लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि बाजार में 800 से 1000 रुपये किलो बिकने वाला ड्राई फ्रूट रोल अब आप घर पर ही बेहद कम खर्च यानी मात्र 100 से 200 रुपये में तैयार कर सकते हैं. जी हां आज हम आपको इस टेस्टी मिठाई को बनाने की ऐसी आसान रेसिपी शेयर की है, जिससे यह जन्माष्टमी के मौके पर बिना किसी झंझट और कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी.

ड्राई फ्रूट रोल रेसिपी की सामग्री:

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मावा (खोया) या मिल्क पाउडर: 1 कप

दूध: 1/4 कप

केसर या पीला फूड कलर: चुटकी भर

पिसी चीनी: स्वादानुसार (बाहरी परत के लिए)

काजू: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे या दरदरे)

बादाम: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे या दरदरे)

पिस्ता: 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटे)

कद्दू के बीज: 1 बड़ा चम्मच

नारियल का बूरा (नारियल बुरादा): 2 बड़े चम्मच

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कुटी हुई इलायची: 1/2 छोटा चम्मच

गुड़ या पिसी चीनी: स्वादानुसार (स्टफिंग के लिए)

मलाई या कंडेंस्ड मिल्क: 1 से 2 चम्मच (बाइंडिंग के लिए)

चांदी का वर्क: सजावट के लिए (ऐच्छिक)

केसर ड्राई फ्रूट रोल बनाने की स्टेप बाय स्टेप विधि

स्टेप 1: ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग तैयार करना

एक कटोरी में बारीक कटे या दरदरे पिसे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, कद्दू के बीज और नारियल का बूरा लें.

इसमें कुटी हुई इलायची और मिठास के लिए थोड़ा गुड़ या पिसी चीनी मिलाएं.

अब इस मिश्रण को आपस में अच्छी तरह बांधने (बाइंडिंग) के लिए 1-2 चम्मच मलाई या कंडेंस्ड मिल्क डालें.

सामग्री को मिलाकर हाथों से इसके छोटे-छोटे बेलनाकार रोल बना लें और एक तरफ रख दें.

स्टेप 2: बाहरी पीला मावा डो तैयार करना

एक पैन में 1/4 कप दूध लें और उसमें थोड़ा सा केसर या पीला फूड कलर मिलाएं.

अब इसमें मावा या मिल्क पाउडर और स्वादानुसार चीनी डालकर गैस की धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं.

जब यह मिश्रण गाढ़ा होकर पैन के किनारे छोड़ने लगे और एक चिकने आटे (डो) जैसा बन जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें.

स्टेप 3: मावे की शीट बेलना

जब मावे का डो हल्का गुनगुना रह जाए, तो इसे बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉयल शीट पर रखें.

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बेलन की मदद से इसे 1/4 इंच मोटाई की एक चौकोर शीट के रूप में फैला लें.

ध्यान रखें कि मावे की परत बहुत पतली न हो, वरना रोल बनाते समय मिठाई टूट सकती है.

स्टेप 4: रोल बनाना और सेट करना

मावे की फैलाई हुई चौकोर शीट के एक किनारे पर तैयार की गई ड्राई फ्रूट्स की बेलनाकार स्टफिंग रखें.

बटर पेपर की मदद से मावे की परत को ड्राई फ्रूट्स के ऊपर सावधानी से लपेटते हुए एक टाइट रोल बना लें.

बटर पेपर से दबाते हुए रोल को पूरी तरह सील कर दें ताकि फिलिंग बाहर न निकले.

स्टेप 5: सजावट, फ्रिज में रखना और काटना

मिठाई को बाजार जैसा शाही लुक देने के लिए तैयार रोल के ऊपर चांदी का वर्क लगाएं.

इसके बाद इसे बटर पेपर में अच्छी तरह लपेटकर 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सख्त और कटने लायक हो जाए.

रोल के सेट होने के बाद इसे फ्रिज से निकालें और तेज धार वाले चाकू की मदद से गोल या तिरछे आकार के टुकड़ों में काट लें.

आपकी 1000 रुपये किलो जैसी शुद्ध, पौष्टिक और स्वादिष्ट केसर ड्राई फ्रूट रोल मिठाई बनकर तैयार है.

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