बुर्का पहन प्रेमी संग घूम रही पत्नी को रंगेहाथ पकड़ा, बीच सड़क पति ने दोनों को जमकर पीटा

उत्तर प्रदेश के बरेली से पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक महिला और उसके साथ मौजूद युवक से मारपीट करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र का है. करीब दो मिनट के इस वायरल वीडियो में सड़क पर काफी हंगामा दिखाई दे रहा है. एक युवक महिला और उसके साथ मौजूद युवक के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला और मारपीट करने वाला शख्स उसका पति है. पति को काफी समय से अपनी पत्नी के किसी युवक के साथ बातचीत करने का शक था. इसी शक के चलते वह पत्नी पर नजर रखने लगा था.

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जानकारी के मुताबिक, पति को शक था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे युवक से बात करती है. इसके बाद उसने पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया. वह उसकी गतिविधियों पर ध्यान देने लगा और एक दिन उसका पीछा भी किया. इसी दौरान पति ने पत्नी को एक कार में एक युवक के साथ देखा. बताया जा रहा है कि कार में मौजूद युवक को महिला का प्रेमी बताया गया. पत्नी को युवक के साथ कार में देखकर पति का गुस्सा बढ़ गया. इसके बाद पति ने दोनों को सड़क पर रोक लिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

घटना के दौरान सड़क पर काफी हंगामा हुआ. पति ने अपनी पत्नी और उसके साथ मौजूद युवक के साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. करीब दो मिनट के वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. वीडियो में एक व्यक्ति महिला के साथ मारपीट करता नजर आता है. युवक के साथ भी मारपीट की जाती दिखाई दे रही है. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग भी मौके पर जमा हो गए. सड़क पर हुए इस विवाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. इसी बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया और तेजी से वायरल होने लगा.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया. पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है. सीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक, पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है और मामले की जांच की जा रही है. उनका कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार, फिलहाल किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत सामने नहीं आई है. इसलिए वीडियो के आधार पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.

करीब दो मिनट के वीडियो में दिखी मारपीट

वायरल वीडियो में सड़क पर एक महिला और युवक दिखाई दे रहे हैं. उनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है और दोनों से मारपीट करने लगता है. वीडियो में महिला के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है. युवक के साथ भी विवाद और मारपीट होती नजर आ रही है. घटना के दौरान आसपास के लोग मौजूद हैं. सड़क पर कुछ देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रहती है. इसी दौरान किसी ने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो पर लगातार कमेंट किए जा रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि पति को लंबे समय से अपनी पत्नी पर शक था. उसे आशंका थी कि पत्नी किसी दूसरे युवक से बात करती है. इसी वजह से वह पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखने लगा था. जब उसने पत्नी को एक युवक के साथ कार में देखा तो उसने दोनों को रोक लिया. इसके बाद विवाद बढ़ गया और मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया. हालांकि, इस पूरे मामले में पत्नी और उसके साथ मौजूद युवक की ओर से क्या कहा गया है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि अभी किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है. इस वजह से फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और सामने आई जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

पुलिस बोली, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

सीओ अरुण कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि मामले में अभी किसी तरफ से शिकायत नहीं मिली है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया है और जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अगर किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में सड़क पर पति, पत्नी और युवक के बीच हुआ विवाद और मारपीट दिखाई दे रही है. पति की ओर से पत्नी पर शक किए जाने और उसका पीछा करने की बात सामने आई है. इसके बाद कार में युवक के साथ पत्नी के मिलने पर सड़क पर विवाद और मारपीट हुई. पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है. अब शिकायत मिलने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

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